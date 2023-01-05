《黑暗榮耀》林智妍被讚「最美反派」！私底下喜歡甜甜香、100ml直接背出門

記者李薇／台北報導 圖／limjjy2 IG

Netflix新戲《黑暗榮耀》播出就立刻洗版各大媒體，緊湊不拖沓的劇情讓人一集接一集，捨不得停下來，不僅主角宋慧喬細膩的表情刻畫出「文同珢」角色，劇中飾演壞女人「朴涎鎮」的林智妍更是被網友封為「最美反派」，還說「不怕反派壞，就怕太漂亮」，立刻成為話題焦點。

林智妍2014年剛出道，就以與宋承憲合作的電影《人間中毒》拿下新人女演員賞，後來又接連演出多部作品，甚至參與綜藝節目、短片拍攝，作品領域廣泛，日前她也接受南韓媒體訪問，分享包包裡面隨身攜帶的物品，光是健康食品就帶滿滿一包，連香水都是整瓶100ml上身，難怪要背後背包才夠裝。

＃劇本

身為敬業的演員，劇本是一定會隨身攜帶的東西，林智妍還會用iPad幫忙做筆記，也會用螢光筆在台詞上面記錄，每次演完一部劇，劇本都會變得「破破爛爛」，可見她重複翻開、記憶的用心。

＃鉛筆盒

熊美造型的桃紅色鉛筆盒是林智妍必帶的小物，裡面裝了畫重點的螢光筆、標籤紙，她笑說，特別喜歡繽紛可愛的小物，雖然標籤紙會用來貼在劇本上，但沒有什麼特別的意義，就是喜歡這樣，感覺很投入工作。

＃化妝包

化妝包一倒出來，有鄭瑄茉的超持久光感裸膚氣墊粉餅、stila眼影蜜、CLIO睫毛膏、Dior癮誘粉漾潤唇膏、YSL奢華緞面鏡光唇釉、innisfree無油無慮礦物控油蜜粉等等，雖然看起來每樣單品都有，但林智妍坦白，私底下幾乎不化妝，也不知道怎麼用，如果覺得今天狀態不行，會先挑氣墊粉餅提升氣色，需要更多妝感，才會拿眉筆把眉毛的空隙補起來，再不行、覺得需要更多色彩，就是挑一支唇膏，所以化妝包裡面唇彩特別多，只要一畫整個人就生動有氣色。

南韓天氣非常乾燥，林智妍隨身也會攜帶保養精油，ROLL & HEAL的野橘精油滾珠瓶就是她的最愛，而且不管換包或是到哪，都會隨身攜帶，只要用了就會讓心情平靜下來，非常喜歡。

＃指甲貼

身為女演員經常需要上鏡或是廣告拍攝，但做了指甲很容易不切合主題、裸甲也不夠精緻，所以林智妍會攜帶可以重複黏貼的甲片，是特別量身訂做的款式，只要有需要，黏上手就好。

＃髮圈

林智妍的頭髪非常長，她會隨身攜帶很多髮圈，不管是在家裡或是去到各地都可以把頭髮紮起來，很方便，她也說：「家裡至少還有50個左右，不同的款式、顏色通通有」。

＃保健食品

林智妍表示，大約從2、3年前開始，就非常喜歡隨身帶著保健食品，「每天早上搭褓母車的時候，經紀人都會說我身上飄著藥味」。

因為她從維他命C發泡錠、綜合維他命、鋅到維他命軟糖、膠原蛋白果凍、體態管理的保養品通通都會帶，有時候吃太多、攝取過量的澱粉時，也會搭配酵素幫助腸胃蠕動。

＃香水

Jo Malone的英國梨與小蒼蘭香水也是林智妍的最愛，直接100ml裝在後背包可見完全不嫌重，她也表示，自己很喜歡清新、清爽的味道，所以這品牌剛好正中紅心。

＃按摩球

注重身體保養的她，會隨身攜帶按摩球，除了可以用在肩頸，腰痠背痛的時候也可以拿來按摩。

＃零食

林智妍笑說，因為自己太喜歡軟糖口感的食物，就會帶類似口感的小零食在身上，像是雞胸肉肉乾之類的東西，很無聊的時候，就會拿出來啃。