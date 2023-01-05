fb ig video ETtoday search mobile

《黑暗榮耀》林智妍被讚「最美反派」！私底下喜歡甜甜香、100ml直接背出門

>

▲黑暗榮耀,宋慧喬,林智妍,文同珢,朴涎鎮,最美反派,女星,南韓,保養,彩妝,鄭瑄茉,Dior,innisfree,YSL,CLIO,stila,。（圖／limjjy2 IG）

記者李薇／台北報導　圖／limjjy2 IG

Netflix新戲《黑暗榮耀》播出就立刻洗版各大媒體，緊湊不拖沓的劇情讓人一集接一集，捨不得停下來，不僅主角宋慧喬細膩的表情刻畫出「文同珢」角色，劇中飾演壞女人「朴涎鎮」的林智妍更是被網友封為「最美反派」，還說「不怕反派壞，就怕太漂亮」，立刻成為話題焦點。

林智妍2014年剛出道，就以與宋承憲合作的電影《人間中毒》拿下新人女演員賞，後來又接連演出多部作品，甚至參與綜藝節目、短片拍攝，作品領域廣泛，日前她也接受南韓媒體訪問，分享包包裡面隨身攜帶的物品，光是健康食品就帶滿滿一包，連香水都是整瓶100ml上身，難怪要背後背包才夠裝。

▲黑暗榮耀,宋慧喬,林智妍,文同珢,朴涎鎮,最美反派,女星,南韓,保養,彩妝,鄭瑄茉,Dior,innisfree,YSL,CLIO,stila,。（圖／limjjy2 IG）

＃劇本

身為敬業的演員，劇本是一定會隨身攜帶的東西，林智妍還會用iPad幫忙做筆記，也會用螢光筆在台詞上面記錄，每次演完一部劇，劇本都會變得「破破爛爛」，可見她重複翻開、記憶的用心。

＃鉛筆盒

熊美造型的桃紅色鉛筆盒是林智妍必帶的小物，裡面裝了畫重點的螢光筆、標籤紙，她笑說，特別喜歡繽紛可愛的小物，雖然標籤紙會用來貼在劇本上，但沒有什麼特別的意義，就是喜歡這樣，感覺很投入工作。

▲黑暗榮耀,宋慧喬,林智妍,文同珢,朴涎鎮,最美反派,女星,南韓,保養,彩妝,鄭瑄茉,Dior,innisfree,YSL,CLIO,stila,。（圖／limjjy2 IG）

＃化妝包

化妝包一倒出來，有鄭瑄茉的超持久光感裸膚氣墊粉餅、stila眼影蜜、CLIO睫毛膏、Dior癮誘粉漾潤唇膏、YSL奢華緞面鏡光唇釉、innisfree無油無慮礦物控油蜜粉等等，雖然看起來每樣單品都有，但林智妍坦白，私底下幾乎不化妝，也不知道怎麼用，如果覺得今天狀態不行，會先挑氣墊粉餅提升氣色，需要更多妝感，才會拿眉筆把眉毛的空隙補起來，再不行、覺得需要更多色彩，就是挑一支唇膏，所以化妝包裡面唇彩特別多，只要一畫整個人就生動有氣色。

南韓天氣非常乾燥，林智妍隨身也會攜帶保養精油，ROLL & HEAL的野橘精油滾珠瓶就是她的最愛，而且不管換包或是到哪，都會隨身攜帶，只要用了就會讓心情平靜下來，非常喜歡。

＃指甲貼

身為女演員經常需要上鏡或是廣告拍攝，但做了指甲很容易不切合主題、裸甲也不夠精緻，所以林智妍會攜帶可以重複黏貼的甲片，是特別量身訂做的款式，只要有需要，黏上手就好。

▲黑暗榮耀,宋慧喬,林智妍,文同珢,朴涎鎮,最美反派,女星,南韓,保養,彩妝,鄭瑄茉,Dior,innisfree,YSL,CLIO,stila,。（圖／limjjy2 IG）

＃髮圈

林智妍的頭髪非常長，她會隨身攜帶很多髮圈，不管是在家裡或是去到各地都可以把頭髮紮起來，很方便，她也說：「家裡至少還有50個左右，不同的款式、顏色通通有」。

＃保健食品

林智妍表示，大約從2、3年前開始，就非常喜歡隨身帶著保健食品，「每天早上搭褓母車的時候，經紀人都會說我身上飄著藥味」。

因為她從維他命C發泡錠、綜合維他命、鋅到維他命軟糖、膠原蛋白果凍、體態管理的保養品通通都會帶，有時候吃太多、攝取過量的澱粉時，也會搭配酵素幫助腸胃蠕動。

▲黑暗榮耀,宋慧喬,林智妍,文同珢,朴涎鎮,最美反派,女星,南韓,保養,彩妝,鄭瑄茉,Dior,innisfree,YSL,CLIO,stila,。（圖／limjjy2 IG）

＃香水

Jo Malone的英國梨與小蒼蘭香水也是林智妍的最愛，直接100ml裝在後背包可見完全不嫌重，她也表示，自己很喜歡清新、清爽的味道，所以這品牌剛好正中紅心。

＃按摩球

注重身體保養的她，會隨身攜帶按摩球，除了可以用在肩頸，腰痠背痛的時候也可以拿來按摩。

＃零食

林智妍笑說，因為自己太喜歡軟糖口感的食物，就會帶類似口感的小零食在身上，像是雞胸肉肉乾之類的東西，很無聊的時候，就會拿出來啃。

關鍵字：

黑暗榮耀, 宋慧喬, 林智妍, 文同珢, 朴涎鎮, 最美反派, 女星, 南韓, 保養, 彩妝, 鄭瑄茉, Dior, innisfree, YSL, CLIO, stila

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面