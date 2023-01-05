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賈永婕準備好與白冰冰合唱《First Love》　搶穿復古籃球鞋變女大生

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記者鮑璿安／台北報導

義大利精品鞋履品牌HOGAN今（5日）舉辦2023春夏新品發表會，請到女星賈永婕演繹，她認為全身上下最有活力的單品就是鞋子，搭配上大學T直接變大學生。此外，她意外成為白冰冰跨年夜獻唱《First Love》的靈感來源，對此賈永婕興奮回應：「很感動，冰冰姐我也準備好了！」

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕穿著H630深藍拼接皮革休閒鞋，籃球鞋造型非常復古 。（圖／品牌提供）

賈永婕此次穿著H630深藍拼接皮革休閒鞋，剛好是她所喜愛的款式，「籃球鞋的概念穿插復古風格，我個人很愛運動鞋，而且穿上這雙鞋，我覺得可以直接出國走2萬步。」此外，搭配上亮紅色的大學T，讓她直呼：「一穿就變成大學生了，說完我自己都不好意思。」賈永婕也被這次單品男女共穿的性質所吸引，大方放閃說可以跟老公一起穿，下秒卻說如果跟玄彬穿會更開心。

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕形容今日造型像大學生。（圖／品牌提供）

而白冰冰日前表示之所以在跨年表演上唱《First Love》，是因為受到賈永婕啟發，對此賈永婕隔空回應，「沒想到冰冰姐會說是因為我，很感動，冰冰姐我也準備好了！雖然完全不會日文，但是我了解旋律，一定會練好，等待冰冰姐cue我。」至於具體合唱時間未定，目前偏向於隨緣安排。

HOGAN 2023春夏系列融入多種材質，包括石洗丹寧布、果凍科技網布、皮革和亞麻棉，並加入中性色調男女皆可演繹，主打款全新「H630」籃球鞋靈感源自低筒及高筒運動鞋，在蜜糖色的鞋底加入具歷史意義的 Rebel 凹槽設計。全新H LOGO系列包款還藏入迷你小圓包，搶眼色系輔以霧面果凍質感H logo十分可愛。

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲賈永婕 。（圖／品牌提供）

▲HOGAN H630 深藍拼接皮革休閒鞋；全新H LOGO系列包款果凍色系 。（圖／品牌提供）

【看更多】

New Balance 秋冬機能鞋款

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA系列 1906R，具備防潑水功能。（圖／品牌提供）

New Balance特別請到亞太區形象大使李知恩（IU）演繹奶茶色 CORDURA 系列 1906R ，勢必又是一雙話題鞋款，本季特別採用軍規等級的 CORDURA 抗撕裂面料，加上防潑水功能應對陰雨天氣，性能與顏值兼具。此外，有著經典 574 鞋履輪廓、結合新穎潮流線條的 57/40 ，則是首次搭載 GORE-TEX 防水材質，也成為熱門首選之一。

關鍵字：

賈永婕, 白冰冰, HOGAN

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