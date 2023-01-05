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一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

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文／C編　圖／netflixkr IG

談戀愛這件事情對有些星座來說可有可無，甚至可以理智在線，冷靜分析兩人的關係跟互動，但對有些星座來說，一談戀愛就像是著了魔一樣，不僅沒有底線，甚至連智商都下降；以下就盤點3大戀愛就變傻的星座，看看你有沒有上榜？

▲星座,占卜,獅子座,雙魚座,牡羊座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：獅子座

獅子座基本上只要戀愛，就不要腦子，一遇到喜歡的對象，就想把最好的全都給對方，甚至連心都可以挖出來，面子、尊嚴通通都能不要，為對方可以說是赴湯蹈火、在所不辭，他們最怕的事情就是從對方眼中看到失望，甚至轉身離開，所以為了維繫這段感情，當然什麼都做得出來。

▲星座,占卜,獅子座,雙魚座,牡羊座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：雙魚座

雙魚座典型的愛情大傻子，如果他們不犯傻，那就沒有常理可言了，他們最擅長的事情就是活在自己的幻想裡面，即使談戀愛是兩個人的事情，他們也照樣能活在自己的世界，只想自己想想的事情，對方在他眼裡就是公主、王子，一出場不只自帶星星光芒，甚至完美得沒有缺點，為對方癡狂是理所當然。

▲星座,占卜,獅子座,雙魚座,牡羊座,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：牡羊座

牡羊座個性衝動火爆，遇到愛情更像飛蛾撲火、奮不顧身，只要開始戀愛就會變得魂不守舍，每天沒有看到自己喜歡的人就坐立難安，甚至都快要活不下去，針對任何要求、任何提議全都答應，沒了底線不說，簡直就是失去自我，完完全全被牽著鼻子走。

關鍵字：

星座, 占卜, 獅子座, 雙魚座, 牡羊座

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