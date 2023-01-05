林柏宏為另一半貼心摺筷架　洩露暖男招數羞紅臉

▲林柏宏化身Hearts On Fire一日明星男友，透露暖男舉動是為另一半摺筷架。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

獲得美國政府認證為全世界車工最完美的美國鑽石品牌Hearts On Fire，今邀男星林柏宏擔任一日明星男友，他多次參加珠寶活動吸收不少專業知識，有自信可陪朋友買珠寶了，他嘴甜表示未來替情人挑選珠寶禮物，選Hearts On Fire絕對不怕被退貨，而問及曾為另一半做過最浪漫的事為何？他說：「替對方夾菜、摺筷架。」他默認「摺筷架」就是認定對方，但也要看對方是否感受到他的心意。

▲林柏宏最喜歡Hearts On Fire_Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊。





▲林柏宏放送愛心三連拍吸引目光。（影／記者陳雅韻攝）

談感情事讓林柏宏羞紅臉，但說到Hearts On Fire鑽石就讓他打開話匣子，熱愛露營的他自認是山系男孩，對於靈感源自大自然的Aerial系列格外有感，尤其是Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊是他心中的必備款。品牌同步發表最新力作Lorelei Ribbon系列珠寶，詮釋兩條靈動緞帶纏繞的意象，創作出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指，當中一款項鍊鑲嵌鑽石與紅寶石，在新春佩戴相當應景。

▲林柏宏佩戴的Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊（左）1,176,000元，Triplicity Tassel Drop 白K金鑽石項鍊919,000元。





▲Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲（左）127,000元，Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指80,000元。





▲Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指，192,000元。





▲Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，103,000元。

華人珠寶品牌Qeelin也推出點綴喜氣紅色的珠寶，為象徵吉祥如意的葫蘆造型Wulu系列增添18K白金鑲嵌鑽石與紅寶石的新作，鏤空線條的葫蘆由大至小錯落排列，紅寶石則恣意灑落在葫蘆上，頗具畫龍點睛之效，款式包括項鍊、手鍊與單邊耳環。

▲Qeelin WuluWulu 18K白金鑲嵌美鑽紅寶手環。（圖／Qeelin提供，以下同）





▲Qeelin WuluWulu 18K白金鑲嵌美鑽紅寶耳環。

