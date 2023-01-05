fb ig video ETtoday search mobile

林柏宏為另一半貼心摺筷架　洩露暖男招數羞紅臉

>

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲林柏宏化身Hearts On Fire一日明星男友，透露暖男舉動是為另一半摺筷架。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

獲得美國政府認證為全世界車工最完美的美國鑽石品牌Hearts On Fire，今邀男星林柏宏擔任一日明星男友，他多次參加珠寶活動吸收不少專業知識，有自信可陪朋友買珠寶了，他嘴甜表示未來替情人挑選珠寶禮物，選Hearts On Fire絕對不怕被退貨，而問及曾為另一半做過最浪漫的事為何？他說：「替對方夾菜、摺筷架。」他默認「摺筷架」就是認定對方，但也要看對方是否感受到他的心意。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲林柏宏最喜歡Hearts On Fire_Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊。


▲林柏宏放送愛心三連拍吸引目光。（影／記者陳雅韻攝）

談感情事讓林柏宏羞紅臉，但說到Hearts On Fire鑽石就讓他打開話匣子，熱愛露營的他自認是山系男孩，對於靈感源自大自然的Aerial系列格外有感，尤其是Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊是他心中的必備款。品牌同步發表最新力作Lorelei Ribbon系列珠寶，詮釋兩條靈動緞帶纏繞的意象，創作出項鍊、耳環、耳骨夾、手鐲與戒指，當中一款項鍊鑲嵌鑽石與紅寶石，在新春佩戴相當應景。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲林柏宏佩戴的Hearts On Fire Aerial Double Dewdrop白K金鑽石手鍊（左）1,176,000元，Triplicity Tassel Drop 白K金鑽石項鍊919,000元。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Lorelei Ribbon白K金鑽石手鐲（左）127,000元，Lorelei Double Ribbon白K金鑽石戒指80,000元。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Lorelei Double Link Ribbon白K金鑽石戒指，192,000元。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire Lorelei Ribbon紅寶石鑽石項鍊，103,000元。

華人珠寶品牌Qeelin也推出點綴喜氣紅色的珠寶，為象徵吉祥如意的葫蘆造型Wulu系列增添18K白金鑲嵌鑽石與紅寶石的新作，鏤空線條的葫蘆由大至小錯落排列，紅寶石則恣意灑落在葫蘆上，頗具畫龍點睛之效，款式包括項鍊、手鍊與單邊耳環。

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin WuluWulu 18K白金鑲嵌美鑽紅寶手環。（圖／Qeelin提供，以下同）

▲▼ Hearts On Fire,Qeelin 。（圖／公關照）

▲Qeelin WuluWulu 18K白金鑲嵌美鑽紅寶耳環。
 

►風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇

►朱軒洋遊日本砸15萬　難得治裝、戴MIDO錶甩邋遢形象

關鍵字：

林柏宏, Hearts On Fire, Qeelin

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

趙露思胸下挖洞小露性感　絕配各色蛇包青春無敵

趙露思胸下挖洞小露性感　絕配各色蛇包青春無敵

朱軒洋遊日本砸15萬　難得治裝、戴MIDO錶甩邋遢形象

朱軒洋遊日本砸15萬　難得治裝、戴MIDO錶甩邋遢形象

余文樂爆新歡　排隊大半年等到212萬江詩丹頓金錶

余文樂爆新歡　排隊大半年等到212萬江詩丹頓金錶

兔年錶不是只有卡哇伊！　G-SHOCK攜手刺青師創貓兔合一個性款 超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢 Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意 趙露思跨年「2套黑色禮服」美成天仙！　放送筆直長腿唱跳電暈 「嘴硬心軟」代表星座Top 3 ！　冠軍一哄就好，用盡全力經營關係 安格斯12星座一周運勢1／2-1／8　新年首周巨蟹、摩羯完美開啟 41歲阿嬌「緊身胸衣禮服」美成白天鵝！　瘦回巔峰狀態不輸少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面