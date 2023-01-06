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掌握睡前90分鐘　做3個動作讓你睡得好

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▲▼ 好多人都搞錯！睡眠小知識一次補齊 。（圖／Unsplash）

▲睡眠不僅影響工作，有時還會影響整個人生。（圖／Pakutaso、pixabay、unplash）

編輯／借借

睡眠是生活中很重要的部分，若在睡覺時無法好好休息，所有的生活都會受影響，甚至身體狀況也會愈來愈差，史丹佛大學研究團隊表示，想睡得好，其實要掌握睡前90分鐘的關鍵時刻，用3種做法來提升睡眠品質。

▲▼ 好多人都搞錯！睡眠小知識一次補齊 。（圖／Unsplash）

▲覺得睡眠品質差，不妨試試研究建議。

體溫
人的體溫分成皮膚體溫跟深層體溫，皮膚體溫就是表面的溫度，可以透過泡澡或洗澡來改變，研究顯示，兩種溫度的差距縮小時，人就容易入睡，所以想讓睡眠品質變好，在準備入睡前的90分鐘，可以先去泡澡，攝氏40度的水泡15分鐘，讓深層體溫提高0.5度，90分鐘後深層體溫會慢慢接近皮膚溫度，並在入睡時持續降溫，會幫助入睡。

▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲睡前做一些重複不刺激大腦的事，讓大腦慢慢進入休息狀態。

關閉大腦
在睡前不要讓大腦「加班」，盡量做一些重複性且規律的事，讓大腦慢慢進入休息狀態，盡量讓腦子放空的事情包括，看一本無聊的書、打坐、無興趣的科普節目等，盡量不要看一些刺激腦子醒來的藍光，像是眾多的手機或平板螢幕。

▲▼８個關於飲食、運動以及睡眠的誤區。（圖／Pixabay）

▲起床時的鬧鈴以20分鐘為間隔。

鬧鐘設定
建議在叫你起床的鬧鐘設定上，要有2個時間，最新研究顯示，每個人的睡眠週期會有些許差異，約莫在90分鐘至120分鐘之間，接近早晨時，因為身體有睡醒的機制，快速動眼期與非快速動眼期會在20分鐘左右做出切換循環，建議鬧鐘間隔時間在20分鐘，如果8點要起床，建議設7：40分與8：00各設一個鬧鈴。

如果你設3分鐘就叫你一次，在非快速動眼期硬被鬧鈴吵醒，整天都會覺得睡不飽，且恍恍惚惚，感覺完全沒精神。

關鍵字：

睡眠, 失眠, 健康, 居家, 睡覺, 疲倦, 增進睡眠, 睡眠品質

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