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台灣設計師把Audi變時裝！「蜂巢、鸚鵡螺花紋」元素打造雋永時尚

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記者鮑璿安／台北報導

時尚跨界合作能夠帶來更開闊的視野，台灣新銳服裝設計師簡君嫄所成立的品牌C JEAN獨到永續理念獲得台灣奧迪所青睞，雙方舉辦跨界對談。同時發表簡君嫄為車款Audi TT RS Coupé及Audi e-tron GT為靈感的全新服飾設計，將呼應車體光澤的可持續材料注入衣著。

▲C JEAN 。（圖／品牌提供）

▲C JEAN 。（圖／品牌提供）

▲C JEAN 。（圖／品牌提供）

▲以Audi TT RS Coupé及Audi e-tron GT為靈感的C JEAN全新設計 。（圖／品牌提供）

C JEAN創辦人簡君嫄擅長觀察環境議題融入服裝，2019年成立個人品牌後，多季都以大自然為發想，她經常使用天然纖維或環境友善 （Eco-friendly）布料，來減少製造過程中的碳排放量。此次簡君嫄以以Audi TT RS Coupé及Audi e-tron GT為靈感操刀設計時裝，車款鮮明的斜背長軸距與流線車身輪廓、肌肉感十足的車身摺線，一一化作服裝呈現。

▲C JEAN 。（圖／品牌提供）

▲（左前）簡君嫄、（右前）台灣奧迪總裁安薩瑞。（圖／品牌提供）

簡君嫄選擇光澤感的再生纖維布料、黑色拼接再生皮革，以蜂巢設計打造成熟正裝，藉此呼應車頭六邊形格柵盾形水箱護罩；而品牌熟悉的鸚鵡螺花紋元素同樣在系列中被使用。由於台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）對雋永時尚感到認同，他表示：「對於汽車和時尚行業的設計師來說，永續不單止於潮流或口號，更是一種全面的生活態度。」因此奧迪也提供消費者新未來零皮革套件的車室內裝選擇，並致力於碳中和的生產過程。

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲▼ 全新跨域品牌YAXIN ZONE 。（圖／品牌提供）

▲全新跨域品牌YAXIN ZONE風格強烈、充滿冰冷的中性色調 。（圖／品牌提供）

台灣設計師風格多元，從藝術創作、室內設計跨足時裝設計，鍾雅欣所操刀的品牌YAXIN ZONE擅長從旅行中尋找靈感，將巴塞隆納初見高第建築的驚嘆、沉浸紐約街頭的千變萬化都注入水彩創作，定格下一瞬的光景，打造成為特色數位印花，注入具有對比張力的服飾中。像是以英國特色百褶裙細節延伸至長裙、褲裝，行走之際產生靈動氛圍；或是以西裝布料結合低V領剪裁、俐落工裝輪廓層疊柔軟布料，不受場合所定義服裝態度，衝突感即是創新。

關鍵字：

C JEAN, 簡君嫄, 台灣設計師

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