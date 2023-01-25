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3大超可愛南韓文創小物必買！烤焦吐司、檸檬地瓜都想全包

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記者李薇／台北報導　圖／second_morning IG、romane_corp IG、dinotaeng IG

南韓有很多文青風格的小物都超級可愛，隨著國門開放，準備好大把現金出國血拼吧！以下就盤點3大必買的設計單品，拿出門不僅不容易撞款，重點是滿滿療癒氛圍，男生、女生都適合，還可以買來當做伴手禮，誠意滿滿。

＃Romane

▲Romane,SECOND MORNING,Dinotaeng,韓國,文青,南韓,文創,設計,。（圖／second_morning IG、romane_corp IG、dinotaeng IG）

可以說是「文創始祖」的設計師品牌Romane，以吐司作為主題推出「早餐兄弟」（Brunch Brother）系列，黃色正常版吐司跟黑色烤焦吐司搭擋，是品牌最初的靈魂人物，甚至紅到大街小巷都有仿作，後來又出了小雞、花生、企鵝、貓頭鷹等等角色，日前也曾經被誠品邀請來台灣展出，販賣筆電包、平板包、零錢包等小物，受到很多年輕人喜愛。

＃SECOND MORNING

▲Romane,SECOND MORNING,Dinotaeng,韓國,文青,南韓,文創,設計,。（圖／second_morning IG、romane_corp IG、dinotaeng IG）

以食材為靈感的SECOND MORNING是南韓近期洗版IG的文創品牌，最近更是與手機殼大牌CASETiFY聯名合作，推出一系列「美味」滿點的iPhone手機殼、AirPods殼等等，尤其是招牌檸檬跟烤地瓜更是人氣紅不讓，每次有新作都讓人選擇困難，從磁鐵、布包、毛毯、CROCS鞋扣通通有，讓人想整套買回家收藏。

＃Dinotaeng

▲Romane,SECOND MORNING,Dinotaeng,韓國,文青,南韓,文創,設計,。（圖／second_morning IG、romane_corp IG、dinotaeng IG）

運用澳洲短尾矮袋鼠為創作原型的「Dinotaeng」，也是紅遍大街小巷的人氣公仔，甚至還在國外辦展，可愛又迷人的棕色袋鼠總是拿著烤棉花糖趴趴走，有點歪歪的風格更凸顯出牠的有趣跟獨特，除了毛茸茸的拖鞋跟公仔必掃之外，各種3C用品也是應有盡有，裝在手機、耳機上面，拿出來都會讓人忍不住驚呼，當然是爆買首選。

關鍵字：

Romane, SECOND MORNING, Dinotaeng, 韓國, 文青, 南韓, 文創, 設計

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