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每天玩通宵，不想隔天爛氣色？10秒解決肌膚困擾、素顏也像上妝

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記者李薇／台北報導

過年期間每天都玩到通宵，難得有長假與好友、美食相伴，當然要耗盡力氣到最後一刻，保養已經成了最不重要的事情，但又不想隔天上妝、拍照打卡不上鏡，一瓶多效的單品最適合趕時間的你使用，直接一抹、1分鐘搞定所有肌膚問題，簡直「省時神器」！

＃肌研 極潤多效精華水感凝露，180ml、售價620元

▲肌研,DR.WU,sukin,保養,美容油。（圖／品牌提供）

擁有許多忠實粉絲的日系保養品牌肌研每每以新技術讓人驚艷，最近再度推出極潤多效精華水感凝露，一瓶取代化妝水、精華、乳液跟面膜，滿滿3種玻尿酸融入精華油裡面，搭配角鯊烷、橄欖果油，即使有油份添加，但用起來的凝露質地，一抹肌膚瞬間爆水吸收，清爽不黏膩。

＃Sukin 有機認證玫瑰果油，25ml、售價690元

▲肌研,DR.WU,sukin,保養,美容油。（圖／品牌提供）

如果要從眾多保養裡面挑一瓶的話，美容油是很多專家的首選，澳洲天然保養專家Sukin的100%有機純玫瑰果油，細緻質地全身都可以用，不只是在家必備，更是很多人旅行的好幫手，薄擦輕鬆滋潤，厚塗配按摩更讓肌膚迅速補充能量。

＃DR.WU 角鯊玫瑰果賦活精華油，30ml、售價2000元

▲肌研,DR.WU,sukin,保養,美容油。（圖／品牌提供）

DR.WU旗下角鯊潤澤修復精華油是很多人用完又會回購的好物，只要特價粉絲絕對都要瘋狂囤貨，這次以「法國頂級植萃角鯊」為基底，搭配源自南非山區的有機玫瑰果油，除了可以潤澤肌膚之外，更可以加強抗老、修復，達到全方位呵護。

關鍵字：

肌研, DR.WU, sukin, 保養, 美容油

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