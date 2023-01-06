怪物女團New Jeans又拿下超狂新頭銜！Danielle宣布成為BURBERRY品牌大使

記者王則絲／台北報導

自去年八月出道的怪物新人女團New Jeans，在不到一年的時間內強勢紅遍全球，成員們更獲得各大精品品牌的寵愛，繼Hanni宣布成為GUCCI品牌大使後，Hyein接續接下了LOUIS VUITTON的品牌大使一職，近日又傳好消息，那就是成員Danjielle正式宣布成為BURBERRY品牌大使。

▲怪物新人女團New Jeans為時尚界新寵兒。（圖／翻攝自IG）



New Jeans由南韓成員Minji、Haerin、Hyein、韓澳混血的Danielle和越澳混血的Hanni組成，平均年齡僅16歲，憑藉BTS師妹團的光環，創下不少銷量紀錄，剛出道沒多久便受到香奈兒欽點，全體出席活動，其在時尚圈的影響力持續看漲。

▲Hanni擔任GUCCI品牌大使、Hyein擔任LOUIS VUITTON品牌大使。（圖／翻攝自IG）



繼Hanni宣布成為GUCCI品牌大使後，Hyein也曾獨身出席Diesel活動，不過緊接著Hyein便接下了LOUIS VUITTON品牌大使的身份，而團內第三位拿下奢侈品牌大使身份的團員於近日公布，那就是由Danielle接棒凍齡女神全智賢，成為BURBERRY全球品牌大使，官方IG最新貼文中，Danielle便拎著BURBERRY新款Fraces手袋出鏡，洋娃娃般的空靈顏值令粉絲們心空。

▲Danielle宣布成為BURBERRY全球品牌大使。（圖／翻攝自IG）