fb ig video ETtoday search mobile

怪物女團New Jeans又拿下超狂新頭銜！Danielle宣布成為BURBERRY品牌大使

>

記者王則絲／台北報導

自去年八月出道的怪物新人女團New Jeans，在不到一年的時間內強勢紅遍全球，成員們更獲得各大精品品牌的寵愛，繼Hanni宣布成為GUCCI品牌大使後，Hyein接續接下了LOUIS VUITTON的品牌大使一職，近日又傳好消息，那就是成員Danjielle正式宣布成為BURBERRY品牌大使。

▲New Jeans 。（圖／翻攝自IG）

▲怪物新人女團New Jeans為時尚界新寵兒。（圖／翻攝自IG）

New Jeans由南韓成員Minji、Haerin、Hyein、韓澳混血的Danielle和越澳混血的Hanni組成，平均年齡僅16歲，憑藉BTS師妹團的光環，創下不少銷量紀錄，剛出道沒多久便受到香奈兒欽點，全體出席活動，其在時尚圈的影響力持續看漲。

▲New Jeans 。（圖／翻攝自IG）

▲New Jeans 。（圖／翻攝自IG）

▲Hanni擔任GUCCI品牌大使、Hyein擔任LOUIS VUITTON品牌大使。（圖／翻攝自IG）

繼Hanni宣布成為GUCCI品牌大使後，Hyein也曾獨身出席Diesel活動，不過緊接著Hyein便接下了LOUIS VUITTON品牌大使的身份，而團內第三位拿下奢侈品牌大使身份的團員於近日公布，那就是由Danielle接棒凍齡女神全智賢，成為BURBERRY全球品牌大使，官方IG最新貼文中，Danielle便拎著BURBERRY新款Fraces手袋出鏡，洋娃娃般的空靈顏值令粉絲們心空。

▲New Jeans 。（圖／翻攝自IG）

▲Danielle宣布成為BURBERRY全球品牌大使。（圖／翻攝自IG）

►GUCCI南韓新年限定設計翻車！　超大韓文字體網批俗氣、像盜版貨

關鍵字：

New Jeans, Burberry

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意 丁海寅到台灣了！現身機場大廳「拎LV X草間彌生包」露電眼帥炸 皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效 超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢 41歲阿嬌「緊身胸衣禮服」美成白天鵝！　瘦回巔峰狀態不輸少女 工藤靜香睽違24年登台行頭驚人！木村心美同台服裝背後理由被讚翻 Rosé帶貨2023年第一個爆款手袋　Lisa、小S大女兒搶拎CELINE新包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面