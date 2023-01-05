C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

▲喬治娜搭私人飛機前往沙烏地阿拉伯時，身上閃亮鑽石珠寶與戒指、愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包很吸睛。（圖／翻攝giorgiatordini IG）

記者陳雅韻／台北報導

37歲葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）日前以年薪1.75億英鎊（約台幣66億）天價，加盟沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯俱樂部，他帶著交往7年的女友喬治娜與兒女，舉家搬到沙烏地阿拉伯展開新生活，搭乘私人飛機時的行頭盡顯百億身家的豪奢作風，他亮出「鴿子蛋」巨鑽戒與Jacob & Co.陀飛輪珠寶錶，喬治娜也不惶多讓，鑽石項鍊、鑽戒、勞力士（Rolex）戴好戴滿，還有百萬愛馬仕（Hermès）柏金包相襯。

▲喬治娜同時戴著勞力士1,351,000元的COSMOGRAPH DAYTONA金錶。（圖／翻攝giorgiatordini IG）

有別於梅西夫婦較為低調的穿搭，C羅與喬治娜向來勇於展現獨到的時尚品味，特別是喬治娜總是bling bling珠寶名錶與愛馬仕包不離身，她搭私人飛機啟程飛往沙烏地阿拉伯時，即戴著勞力士1,351,000元的COSMOGRAPH DAYTONA金錶配愛馬仕百萬鱷魚皮柏金包，安頓好後又亮出AP（Audemars Piguet，愛彼）皇家橡樹金錶與愛馬仕鴕鳥皮柏金包，相當熱衷名牌穿搭。

▲喬治娜安頓好家人後，又開始曬AP金錶與愛馬仕鴕鳥皮柏金包。（圖／翻攝giorgiatordini IG）



C羅的行頭也同樣閃瞎眾人，他搭機時看似一身休閒，但右手無名指戴著超過15克拉的黃鑽戒指，左手則戴著錶殼與錶圈鑲滿綠色沙弗萊石的Jacob & Co.陀飛輪珠寶錶，兩項精品總值近逼億元。

▲C羅行頭也很驚人，亮出超過15克拉黃鑽戒與千萬元的Jacob & Co.陀飛輪珠寶錶。（圖／翻攝christiano IG）

