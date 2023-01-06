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紅金開運法式、華麗桃紅色！金兔年「開運美甲造型」一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

迎接金兔年，除了穿上好運色外，美甲也別忘了一同變裝。新春想要旺財氣、招好人緣請務必從指尖造型著手，美甲品牌OPI提出金兔年開運美甲提案，這樣選色造型超加分！

▲▼金兔年「開運美甲」一次看。（圖／品牌提供）

#紅金開運法式

招好運拜年首選，新年最應景、濃烈搶眼的紅金色，透過法式美甲彩繪、留白技巧變化質感升級，雙手增添時髦貴氣的同時又不流於俗艷。

▲▼金兔年「開運美甲」一次看。（圖／品牌提供）

#閃閃惹人愛的金箔亮片

手殘人也可輕鬆完成的金箔感亮片，喜好低調者可先以乳白、粉白、裸膚等氣質色系為底色，再點綴上金箔系亮片創造指尖亮點，閃耀優雅兼備；也可選擇單擦金箔系亮片指彩，透過亮片疊加方式讓指尖華麗最大化。

▲▼金兔年「開運美甲」一次看。（圖／品牌提供）

#K金系指尖

打牌必勝款，運用金、銀、金箔亮片系指彩疊加、創造漸層、或不規則點綴甲面的方式，讓銀色甲彩的科技感與金色財氣感混搭出最完美的平衡，財氣滿滿又不落俗套的K金系財運必勝美甲旋即完成。

▲▼金兔年「開運美甲」一次看。（圖／品牌提供）

#開運綠寶石類法式

綠色主事業正財，新的一年想要擴展事業、幫助事業財運，可挑選帶有金屬光澤質感的綠寶石系甲彩，作為指尖造型選擇，擔心色彩過於濃烈的女子，建議可以深淺光澤不同的綠色系甲彩，與銀色/銀藍色系甲油在指尖尾端做不規則色塊混搭，打造充滿趣味又不是雍容華貴的綠寶石系類法式。

▲▼金兔年「開運美甲」一次看。（圖／品牌提供）

#華麗桃紅系指尖

隨著Pantone年度代表色— Viva Magenta 萬歲洋紅登場，胭脂紅、胭脂桃紅色系成為眾人追隨的色彩顯學。胭脂桃紅色系可幫助求桃花、招人緣姻緣、幫助家庭和諧，更可擋煞開運、避邪，推薦可以偏紫色調、俏麗又不失沈穩的胭脂桃紅為基底色，再輔以同色系光澤亮片甲彩點綴，如果擔心過於豔麗，可選擇縮短指甲長度，讓雙手看起來平易近人。

關鍵字：

開運, 指甲, 指甲油

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