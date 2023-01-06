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《今際》水雞光私下精品收藏超精彩！LV、PRADA⋯最新爆款通通有

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記者王則絲／台北報導

《今際之國的闖關者》第二季播出後一舉衝上排行榜，劇中飾演比基尼辣妹「水雞光」的女星朝比奈彩人氣瞬間翻漲，IG粉絲人數突破130萬，從朝比奈彩的IG上可以發現，她私下的精品收藏非常精彩，以下就來盤點「水雞光」的10款手袋收藏。

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

▲《今際之國的闖關者2》女星朝比奈彩。（圖／翻攝自IG@asahina_aya，以下同）

LOUIS VUITTON本月份才將上市與草間彌生聯名的最新系列，朝比奈彩造在去年底就搶先曬出， 經典的Twist系列手袋也擁有。

＃LOUIS VUITTON x Yayoi Kusama

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃LOUIS VUITTON Twist

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

GUCCI在本季主打的Aphrodite新月形肩背包，朝比奈彩光速入手了純白的款式，搭配金鍊帶氣質優雅；各國女星們人手一顆的PRADA三角包、絕對百搭的Bottega Veneta編織包，朝比奈彩當然也都造就擁有。

＃GUCCI Aphrodite新月形肩背包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃PRADA Symbole系列三角包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃Bottega Veneta Cassette寬編織包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

朝比奈彩的精品手袋收藏還沒完，包括Jimmy Choo的方塊包、VALENTINO PP粉色迷你鉚釘包、FENDI Peekaboo黑白新色手袋⋯⋯各個都是話題爆款；另外，Cartier的美洲豹手袋彰顯了朝比奈彩私下高貴的品味，DIOR的迷你小包則洩露了她對小廢包的愛好。

＃Jimmy Choo Varenne Avenue Quad絎縫方塊包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃VALENTINO PP粉色迷你鉚釘包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃FENDI Peekaboo

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃Cartier Panthère de Cartier美洲豹包

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

＃DIOR CARO 迷你手袋

▲朝比奈彩包包收藏 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

今際之國, 水雞, 水雞光, 朝比奈彩

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