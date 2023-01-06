丁海寅到台灣了！現身機場大廳「拎LV X草間彌生包」露電眼帥炸

▲ 韓星丁海寅抵達桃園機場 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鮑璿安／台北報導

韓星丁海寅受邀出席今晚（6日）路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）台北101旗艦店開幕，稍早已經正式抵達桃園機場，他未走特殊通關，驚喜現身機場大廳與粉絲見面。丁海寅身穿駝色雙排扣修身大衣，手拎Louis Vuitton X草間彌生Keepall 55 旅行袋，親切與粉絲揮手問好，展現超強男神魅力。

▲丁海寅在機場大廳與粉絲互動，簽名握手幾乎來者不拒 。（圖／記者黃克翔攝）

丁海寅今早就從仁川機場出發，11：00抵達桃園機場，連機場造型也充滿巧思，全身皆來自路易威登，身穿卡通圖案針織上衣與灰色寬褲，外搭駝色雙排扣修身大衣，兼顧保暖與時尚度。此外，還拎上此次聯名系列重點單品之一，「Louis Vuitton X草間彌生」Keepall 55 旅行袋及Horizon 55 黑色行李箱，標誌圓點相當醒目，吸睛度滿滿。

▲今早天色還未亮，丁海寅就從仁川機場出發 。（圖／Louis Vuitton、 FNC Entertainment提供）





▲「Louis Vuitton X草間彌生」Keepall 55 旅行袋。（圖／Louis Vuitton 提供）

而丁海寅此次來台最主要行程，就是參加今晚的路易威登台北101旗艦店開幕活動星光紅毯，《ET FASHION》將持續報導，紅毯嘉賓還包括賈靜雯、隋棠、ELLA、郭雪芙、張孝全等人，規模盛大。據了解，丁海寅在結束今晚活動後，預計停留一日展開私人行程，於8日中午就會離開台灣返回南韓。