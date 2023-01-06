35歲「仙女姊姊」劉亦菲上鏡宛如素顏　肌膚白皙零瑕疵靠小黑氣墊幫忙

記者李薇／台北報導 圖／推特、asahina_aya IG

「仙女姊姊」劉亦菲之前作品幾乎都以電影為主，繼2020年拍攝《花木蘭》之後，隔約2年再度回歸小螢幕，拍攝許多電視劇，其中，在《去有風的地方》劇中，她飾演無法走出閨蜜離世痛苦的都會女性，多款時髦卻又清新的打扮，讓她又被封為「陸版千頌伊」。

劉亦菲這次不僅穿搭厲害，妝容更是很多人追蹤的焦點，因為她細緻宛如素顏上鏡的肌膚，讓人無法相信她已經35歲，劇中，鏡頭也掃到她使用的底妝出自資生堂霧面妝感的超進化持久氣墊，偏暗紅色的激蜜輕吻唇膏＃222紅唇，也展現出她飾演職場女強人的氣場，同時又很襯膚色白皙。

最近熱播的電視劇可不止這一部，影集《今際之國的闖關者》也備受關注，演員朝比奈彩也在自己的YouTube頻道重現角色「水雞光」妝容，在上妝之前她會先用INAZUMA的美容儀保養臉部，加強後續妝容服貼，接著塗抹Dior豐漾俏唇蜜呵護雙唇，然後使用理膚寶水的全護清爽防曬液全臉打底。

因為這次妝容比較自然，在底妝上，朝比奈彩選用Amplitude的粉底棒局部塗抹，再使用沾濕的粉撲拍開，輕鬆就能創造輕透感膚質，再用Dior超完美持久遮瑕乳加強瑕疵部位，最後拿出Amplitude三色蜜粉全臉定妝。

在眼妝部分朝比奈彩挑選了MSH Love Liner隨心所慾防水極細眼線液描繪出俐落線條，選用赫蓮娜非常熱銷的獵豹濃密纖長防水睫毛膏，加強眼神勾勒，最後一抹Celvoke玩色訂製唇膏的南瓜色為整體妝容增添質感，完美重塑經典角色。