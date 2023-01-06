fb ig video ETtoday search mobile

35歲「仙女姊姊」劉亦菲上鏡宛如素顏　肌膚白皙零瑕疵靠小黑氣墊幫忙

>

▲劉亦菲,去有風的地方,戲劇,資生堂。（圖／推特）

記者李薇／台北報導　圖／推特、asahina_aya IG

「仙女姊姊」劉亦菲之前作品幾乎都以電影為主，繼2020年拍攝《花木蘭》之後，隔約2年再度回歸小螢幕，拍攝許多電視劇，其中，在《去有風的地方》劇中，她飾演無法走出閨蜜離世痛苦的都會女性，多款時髦卻又清新的打扮，讓她又被封為「陸版千頌伊」。

▲劉亦菲,去有風的地方,戲劇,資生堂。（圖／推特）

劉亦菲這次不僅穿搭厲害，妝容更是很多人追蹤的焦點，因為她細緻宛如素顏上鏡的肌膚，讓人無法相信她已經35歲，劇中，鏡頭也掃到她使用的底妝出自資生堂霧面妝感的超進化持久氣墊，偏暗紅色的激蜜輕吻唇膏＃222紅唇，也展現出她飾演職場女強人的氣場，同時又很襯膚色白皙。

▲劉亦菲,資生堂,去有風的地方,今際之國的闖關者,朝比奈彩,Amplitude,理膚寶水,Dior,MSH,Celvoke。（圖／asahina_aya IG）

最近熱播的電視劇可不止這一部，影集《今際之國的闖關者》也備受關注，演員朝比奈彩也在自己的YouTube頻道重現角色「水雞光」妝容，在上妝之前她會先用INAZUMA的美容儀保養臉部，加強後續妝容服貼，接著塗抹Dior豐漾俏唇蜜呵護雙唇，然後使用理膚寶水的全護清爽防曬液全臉打底。

▲劉亦菲,資生堂,去有風的地方,今際之國的闖關者,朝比奈彩,Amplitude,理膚寶水,Dior,MSH,Celvoke。（圖／asahina_aya IG）

因為這次妝容比較自然，在底妝上，朝比奈彩選用Amplitude的粉底棒局部塗抹，再使用沾濕的粉撲拍開，輕鬆就能創造輕透感膚質，再用Dior超完美持久遮瑕乳加強瑕疵部位，最後拿出Amplitude三色蜜粉全臉定妝。

▲劉亦菲,資生堂,去有風的地方,今際之國的闖關者,朝比奈彩,Amplitude,理膚寶水,Dior,MSH,Celvoke。（圖／asahina_aya IG）

在眼妝部分朝比奈彩挑選了MSH Love Liner隨心所慾防水極細眼線液描繪出俐落線條，選用赫蓮娜非常熱銷的獵豹濃密纖長防水睫毛膏，加強眼神勾勒，最後一抹Celvoke玩色訂製唇膏的南瓜色為整體妝容增添質感，完美重塑經典角色。

關鍵字：

劉亦菲, 資生堂, 去有風的地方, 今際之國的闖關者, 朝比奈彩, Amplitude, 理膚寶水, Dior, MSH, Celvoke

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面