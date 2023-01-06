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星巴克1／7補班日推「全品項、無限時第二杯半價」　5間連鎖咖啡優惠一次看

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▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克2023年首個補班日推第二杯半價優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、其他業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2023年第一周就遇上補班日，星巴克針對大家要上班的低落感，也祭出優惠為上班族打氣，祭出久違的「全品項、無門市與時間限制」第二杯半價優惠，而85度C、西雅圖極品咖啡，也針對旗下新品推出第二杯半價優惠，怡客則有針對自家餐點、特定飲品祭出最低7折雙特價活動，丹堤則是店內寄杯買6送3。

星巴克在2023年首個補班日，推出全品項現做飲品、全台一般門市第二杯半價優惠，在1／7當天從門店開門開始，消費者至店購買兩杯大杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠，單筆交易最高限購四杯。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

而本次優惠以往的「限制時間」、「部分品項排除」以及很多風景區門市不提供的規則全部開放，僅不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，只要是現做飲品都能享優惠，無論是要跟同事一起排解寂寞，或是一人獨享8.5折優惠都可以喔。

▲85度C可可系列優惠。（圖／翻攝85度C官網）

其他連鎖咖啡包括85度C、西雅圖極品咖啡則針對旗下新品祭第二杯半價優惠，85度Ｃ近期推出採用比利時嘉麗寶可可粉製作的「比利時伯爵可可」，正進行2杯99元的特價活動，單杯原價60元，2杯共120元，目前僅需99元就能買到，共可省下21元；西雅圖「 紅絲絨拿鐵」與「紅絲絨可可」，在1月底前也享同品項第二杯半價優惠，每日限量提供。

▲補班日連鎖咖啡優惠。（圖／怡客、西雅圖提供）

怡客也在1／7限定一天，祭出店內「香芋肉鬆三明治」套餐原價150元，特價99元，另一款「大甲香芋豆奶」原價100元，特價75元的優惠，讓你進店吃飽喝飽最高還可享7折優惠；丹堤咖啡讚1月底前，於行動購物網加入會員信用卡線上付費，即可享有外帶飲品咖啡滿6送3優惠，該飲品券面額為60元，故僅需花360元，就可兌換原價540元的飲品。兌換期限至3／31。

▲補班日連鎖咖啡優惠。（圖／怡客、西雅圖提供）

▲補班日連鎖咖啡優惠。（圖／怡客、西雅圖提供）

關鍵字：

星巴克第二杯半價, 星巴克, 優惠, 丹堤, 西雅圖, 85度C, 怡客, 2023補班日

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