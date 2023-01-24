帶你看懂日本拉麵的究極歷程　加碼台北3間必吃推薦，清爽口感一秒勾魂

實習記者黃麗頻／綜合報導

拉麵可說是日本的國民美食，隨處可見的拉麵店，流派和口味更是五花八門，拉麵更可以說是日本的精神所在；對於日本拉麵你了解多少呢？其實日本拉麵相當注重麵條與湯頭的風味，這與在江戶時代之前集大成的日本麵食吃法，有同樣的思維。

日本拉麵熬煮湯頭的方式，主要是使用豬骨、雞骨等動物骨頭，以及加入小魚乾、柴魚片等日式材料，最後添加胡蘿蔔、洋蔥等蔬菜，以小火慢慢熬煮，注意一定要仔細地過濾雜質，避免湯頭變得混濁；簡單來說就是要去除異味，以追求日本人喜好的濃郁風味。

▲日本拉麵習慣以小火慢慢熬煮湯頭，並過濾雜質以追求濃郁風味。（圖／取自pexels）

而在醬汁的差異上，有些廚師再熬煮醬汁時加入豬油。讓醬汁增添新的風味與特色，這也是獨創拉麵流派的拉麵師傅，會特別堅持醬油種類的原因。

在煮麵的方式上可以反映出日本人特有的細膩之處，在麵條中心剛熟透的瞬間撈起麵條，不能煮過頭，是煮好麵條的訣竅，麵條的狀態多少有會受到濕度影響；此外，鍋子裡的熱水不是從頭煮到尾，得隨時更換新的熱水。這些都必須發揮出訣竅與經驗，才能煮出絕佳口感。

▲在煮麵的方式上可以反映出日本人特有的細膩之處。（圖／取自unsplash）

至於配料，是「大多數會放上叉燒、豆芽菜、菠菜、魚板、鳴門卷魚板、蔥絲等配料，有時候也會放半熟溏心蛋。無論是哪些配料，因為是放在麵條上面，沒有太高的難度。」在一個麵碗之中包含了全餐，這些都是繼承了日本蕎麥麵的「上置」概念。

說了這麼多，今天《ET FASHION》精選出3間台北必吃日本拉麵，讓你不用出國也能品嚐日式好風味。

柑橘 Shinn-soba

座落於大安區的小巷子裡，以日本油麵出發的「柑橘 Shinn-soba」，每到營業時間總會高朋滿座，他們家的招牌「雞白湯柑橘蛤蜊拉麵」，吃過的人都說相見恨晚！以清爽的雞白湯作為基底，加入鮮甜的蛤蠣及爽口的柑橘，交織成一秒勾魂的完美聖品，即便不像傳統濃郁口感的日式湯頭，美味的程度，依舊吸引不少饕客一再回訪。

▲柑橘的「雞白湯柑橘蛤蜊拉麵」，吃過的人都說相見恨晚！（圖／IG@fattyyy_bobo授權提供）

隱家拉麵

目前擁有三間分店的「隱家拉麵」，採用日式自動販賣機點餐結帳，讓人從點餐就能感受滿滿的日式氛圍，黃金雞湯拉麵是許多人必點之一，純粹的雞骨鮮甜感，搭配蔥絲、黑胡椒，層次感鮮明，不鹹不膩的口感讓人一再回味，而經典豚骨醬油拉麵，完全複製日式濃郁風味，彷彿入口一秒馬上來到日本，好吃程度不容錯過！

▲隱家拉麵的豚骨醬油拉麵及黃金雞湯拉麵是許多人必點的招牌！（圖／IG@fattyyy_bobo授權提供）

真劍拉麵

台灣的拉麵店四處林立，道地的日式拉麵看似隨處可得，不過又道地又漂亮的拉麵可不常見！位於師大附近的「真劍拉麵」，藍紫色的鹽味翠雞拉麵吸引不少人慕名而來，這款拉麵同樣屬於清爽口感，利用蝶豆花使清澈的湯頭呈現藍紫色，帶點淡淡的檸檬清香及黑胡椒滋味，每一口都是夢幻舒爽，另外他們家的豚骨拉麵也是相當道地，濃郁口感絕佳，也是必點之一！

▲原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化。（圖／創意市集提供）

★書名：原來，這才是拉麵：身世、流派、職人魂，尋訪日本拉麵的文化底蘊、烹調演變與極上進化

★作者：岡田哲

★譯者：楊家昌

★出版社：創意市集

★出版日期：2022/12/31

★建議售價：新台幣400元