fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／Jennie露香肩又辣又甜　秀香奈兒珠寶瘋疊搭　

>

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jennie演繹2023年香奈兒全新COCO CRUSH形象廣告。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK結束美洲、歐洲巡迴演唱會後，各自為代言品牌拍攝的2023全新形象廣告緊接著釋出，聲勢始終維持在高點。Jennie與同為香奈兒（CHANEL）品牌大使的演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）一同演繹全新COCO CRUSH形象廣告；擔任Tiffany & Co.全球代言人的ROSÉ則換上俏麗短洋裝，詮釋Tiffany Lock珠寶。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲演員格麗特庫利（左）與阿曼德拉斯坦伯格成為香奈兒品牌大使，共同演繹2COCO CRUSH新品。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Jennie露香肩示範疊戴香奈兒COCO CRUSH珠寶。

BLACKPINK成員Jennie於香奈兒COCO CRUSH廣告中穿上平口裝露香肩，搭配各式COCO CRUSH珠寶展現性感、率性風格，她透露最喜歡戒指，非常享受每日疊戴不同款式的樂趣，她同時戴上新款項鍊，焦點落在經典菱格紋設計的渾圓墜飾，搭配可變化出4種不同佩戴長度的可調節式鍊節，扣環處飾以小巧的CHANEL吊牌，共有18K BEIGE米色金、18K金及白金3種款式。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

 

▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金菱格紋圖騰項鍊，82,000元。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲香奈兒COCO 18K 白金菱格紋圖騰手鍊（左）58,000元，COCO 18K 黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石手鍊71,000元。

香奈兒同步發表COCO手鍊，結合「C」與「O」兩款字母設計，以18K BEIGE 米色金、18K金與白金打造6件新品，當中字母「O」的手鍊於菱格紋圖騰中央點綴單顆美鑽，可2種款式疊搭吸睛，新款手鍊皆設有調節環圈能自由調整3種佩戴長度。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ為Tiffany Lock形象廣告女主角。（圖／Tiffany提供）

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲ROSÉ與男模共同演繹跨越性別界線的Tiffany Lock珠寶。

ROSÉ則為Tiffany Lock系列拍攝全新廣告，她選穿黑色的深V荷葉邊迷你裙裝，搭配以鎖扣為發想的Tiffany Lock鑽石手環與戒指，甜美與個性風格兼具，此系列除了配有創新旋轉機制的手環外，另有以18K金、白金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石打造項鍊、耳環與戒指，是品牌跨越性別界線的最新力作。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

 

▲Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽項鍊，595,000元。

▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼CHANEL,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲（左）415,000元，18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指142,000元。

►C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

►風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇

 

關鍵字：

亮珠寶, Jennie, CHANEL, 香奈兒, Tiffany, ROSÉ

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢 4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福 41歲阿嬌「緊身胸衣禮服」美成白天鵝！　瘦回巔峰狀態不輸少女 工藤靜香睽違24年登台行頭驚人！木村心美同台服裝背後理由被讚翻 心情總是差？盤點「讓自己快樂的6個方法」，少滑手機也管用 Rosé帶貨2023年第一個爆款手袋　Lisa、小S大女兒搶拎CELINE新包 8款「精品開運包」新年大紅大紫　全智賢同款、亮粉紅Lady Dior好燒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面