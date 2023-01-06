亮・珠寶／Jennie露香肩又辣又甜　秀香奈兒珠寶瘋疊搭　

▲Jennie演繹2023年香奈兒全新COCO CRUSH形象廣告。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK結束美洲、歐洲巡迴演唱會後，各自為代言品牌拍攝的2023全新形象廣告緊接著釋出，聲勢始終維持在高點。Jennie與同為香奈兒（CHANEL）品牌大使的演員阿曼德拉斯坦伯格（Amandla Stenberg）、瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）一同演繹全新COCO CRUSH形象廣告；擔任Tiffany & Co.全球代言人的ROSÉ則換上俏麗短洋裝，詮釋Tiffany Lock珠寶。

▲演員格麗特庫利（左）與阿曼德拉斯坦伯格成為香奈兒品牌大使，共同演繹2COCO CRUSH新品。

▲Jennie露香肩示範疊戴香奈兒COCO CRUSH珠寶。

BLACKPINK成員Jennie於香奈兒COCO CRUSH廣告中穿上平口裝露香肩，搭配各式COCO CRUSH珠寶展現性感、率性風格，她透露最喜歡戒指，非常享受每日疊戴不同款式的樂趣，她同時戴上新款項鍊，焦點落在經典菱格紋設計的渾圓墜飾，搭配可變化出4種不同佩戴長度的可調節式鍊節，扣環處飾以小巧的CHANEL吊牌，共有18K BEIGE米色金、18K金及白金3種款式。

▲香奈兒COCO CRUSH 18K BEIGE米色金菱格紋圖騰項鍊，82,000元。





▲香奈兒COCO 18K 白金菱格紋圖騰手鍊（左）58,000元，COCO 18K 黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石手鍊71,000元。

香奈兒同步發表COCO手鍊，結合「C」與「O」兩款字母設計，以18K BEIGE 米色金、18K金與白金打造6件新品，當中字母「O」的手鍊於菱格紋圖騰中央點綴單顆美鑽，可2種款式疊搭吸睛，新款手鍊皆設有調節環圈能自由調整3種佩戴長度。

▲Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ為Tiffany Lock形象廣告女主角。（圖／Tiffany提供）





▲ROSÉ與男模共同演繹跨越性別界線的Tiffany Lock珠寶。

ROSÉ則為Tiffany Lock系列拍攝全新廣告，她選穿黑色的深V荷葉邊迷你裙裝，搭配以鎖扣為發想的Tiffany Lock鑽石手環與戒指，甜美與個性風格兼具，此系列除了配有創新旋轉機制的手環外，另有以18K金、白金和玫瑰金與無鑲鑽或舖鑲鑽石打造項鍊、耳環與戒指，是品牌跨越性別界線的最新力作。

▲Tiffany Lock 18K白金與玫瑰金鑲鑽項鍊，595,000元。





▲Tiffany Lock 18K金與白金鑲鑽手鐲（左）415,000元，18K白金與玫瑰金鑲鑽戒指142,000元。

