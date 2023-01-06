GUCCI南韓新年限定設計翻車！　超大韓文字體網批俗氣、像盜版貨

記者王則絲／台北報導

華人社會裡最重要的農曆新年即將到來，各家品牌陸續推出新年限定系列喜迎新年，且每個國家的設計也不盡相同。近日GUCCI推出了南韓限定的新年系列，其中數款上衣中出現大大的韓文設計，被網友們批評像是盜版貨，設計大翻車。

▲GUCCI南韓限定新年系列。（圖／翻攝自官網）



GUCCI於南韓推出的限定新年系列，以深藍色的GG印花為主題，延伸出多項服裝與手袋，並在其中數款上衣中，特別加入了「韓文字」設計，凸顯融入在地文化、對市場的重視，不過對於這樣的設計方式，韓國人們又是怎麼想的呢？

像是這件T恤上頭，印有大大的「구씨」字樣，其意思為直翻GUCCI的韓文（音似古馳），不過其飽和色彩、方正字體加上白框，以及大小配置，似乎不這麼時髦，一件甚至要89萬韓元（約台幣21,619元）、「GOOD LUCK구씨」夾克則要價320萬韓元（約台幣77,734元）。

▲GUCCI南韓限定新年系列。（圖／翻攝自官網）



有網友聯想，這個字體就跟路邊小吃店的招牌、菜單一樣，更有人批像是盜版貨，就連韓媒也直言：「是從東廟（二手跳蚤市場）出來的吧？」網友們紛紛表示：「俗氣」、「換個字體如何」、「我不會買」、「這是真的，沒在開玩笑嗎？」