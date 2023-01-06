迪麗熱巴「直角眉＋淚痣」變歐美巨星　美腿若隱若現超誘人！

記者李薇／台北報導 圖／SoFigaro中文版微博

大陸演員迪麗熱巴有著混血般的深邃五官，在《三生三世十里桃花》中，以白鳳九一角深受許多觀眾喜愛，人氣超高；最近她參與時尚雜誌拍攝，一連展演出多套華麗的穿搭，其中，更吸睛的就是貫穿全系列的妝容設計，刻意描繪的黑色「直角眉」跟貓眼眼線，讓她像極了已故英國歌手艾美懷絲（Amy Winehouse）。

迪麗熱巴過去都是以自然妝感呈現出精緻五官，即使是濃妝，也很少嘗試強烈的歐美風格，這次拍攝時尚大片意外全面突破，帶有明顯角度的深黑眉型是最大亮點，輔以眼尾拉長的貓眼眼線、俐落唇形，跟右眼眼下刻意強調的黑痣，讓人第一眼還以為是歐美巨星登場。

這次拍攝2023年的首個新作，就以一身黑色DIOR 2023年早春系列禮服亮相，腰間運用大金屬設計的同色系腰封，束出纖細身材，半截內裙讓外裙蕾絲若隱若現出修長美腿，身上再綴以LA ROSE DIOR系列的玫瑰金色項鍊、手環以及戒指，細節滿分。

另一組迪麗熱巴身穿紅色皺褶裹身禮服，出自設計師品牌Carolina Herrera的2023年早春系列，短版貼身的迷你連身裙，運用後方披風展現出十足霸氣，為了不讓腳上太空虛，還挑選了Ferragamo的紅色繫帶高跟涼鞋，在鞋跟部分默默融合了品牌經典Gancini元素，相當活潑可愛。

最仙氣的一組，是迪麗熱巴穿著Proenza Schouler 2023年早春系列登場，整件白色高領連身裙運用黑色包邊，短裙設計襯托出波浪感的荷葉邊袖子，比起裙襬更長的設計，讓整個禮服看起來很有份量感，隨著動作擺POSE，袖口紛飛，意外地充滿動感。