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足球巨星狂愛霸氣名錶　C羅專戴豪奢版、姆巴佩當稱職代言人

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▲▼ 姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲法國足球巨星姆巴佩（右）與摩洛哥球星哈基米一起看NBA球賽，兩人分別戴HUBLOT與PP名錶。（圖／翻攝k.mbappe IG）

記者陳雅韻／台北報導

頂尖運動明星身價非凡，從私下穿搭的精品即可見驚人身家，特別是足球巨星們各個都是名錶愛好者，最常戴上勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、HUBLOT、RICHARD MILLE、AP（Audemars Piguet、愛彼錶）、Jacob & Co.等品牌的霸氣運動錶，從所選款式洩露個人品味。

▲▼ 姆巴佩 。（圖／翻攝IG）

▲姆巴佩戴的HUBLOT Big Bang精鋼鑽錶44mm，599,000元。（圖／品牌提供）

姆巴佩稱職代言人
法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）是瑞士名錶HUBLOT代言人，他的私人時光總是HUBLOT腕錶不離手，是最稱職的代言人。日前他與同樣效力於法甲俱樂部巴黎聖日耳曼的摩洛哥球星哈基米（Achraf Hakimi）到紐約度假並欣賞NBA籃球賽，他觀賽時被捕捉到戴HUBLOT Big Bang精鋼鑽錶44mm，好朋友哈基米則戴著PP Aquanaut海底探險家系列Ref.5167R玫瑰金腕錶，皆為高級運動錶界的經典作。

▲▼ 姆巴佩 。（圖／翻攝IG）


▲哈基米戴的PP Aquanaut系列Ref.5167R腕錶，1,276,000元。（圖／品牌提供）

▲▼足球員錶 。（圖／翻攝IG）

▲C羅行頭很驚人，亮出超過15克拉黃鑽戒與超過2千萬元的Jacob & Co.陀飛輪珠寶錶。（圖／翻攝christiano IG）

C羅浮誇系
百億身家的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），2022世足賽後以年薪1.75億英鎊（約台幣66億）天價，加盟沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯俱樂部。他向來敢戴敢秀奢華名錶，每一只錶幾乎都是鑲嵌鑽石或寶石的貴氣版本，他所戴的Jacob & Co.鑲滿沙弗萊石的陀飛輪珠寶錶、獨一無二的MP09雙軸陀飛輪鈦金屬滿鑽腕錶，單只價值都超過2000萬元。

▲▼足球員錶 。（圖／翻攝IG）

▲梅西旅常戴勞力士「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款。（圖／翻攝leomessi IG）

▲▼足球員錶 。（圖／翻攝IG）

▲勞力士紅藍雙色Cerachrom陶質字圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，355,000元。（圖／品牌提供）

梅西實用派
阿根廷足球巨星梅西與C羅同屬「百億俱樂部」一員，但他選錶不若C羅浮誇，以實用性為主，精準耐用的勞力士便是他的心頭好，常戴著一錶難求的「可樂圈」Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶蠔式鋼款，紅藍雙色的雙向旋轉Cerachrom陶質字圈可不是裝飾用，經常旅行的他真的有轉動錶圈使用，配合三角形箭頭24小時只針，可同時讀取所在地與出發地時間，亦可同時讀取所在地時間以及第三時區時間。

 

 

關鍵字：

姆巴佩, HUBLOT, 哈基米, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗

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