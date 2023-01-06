《黑暗榮耀》林智妍「最美反派」不是當假！桃紅襯衫、亮黃風衣簡直人間色卡

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

宋慧喬主演新劇《黑暗榮耀》熱播，不僅登上台灣NETFLIX第一名收看的戲劇，網路上更是掀起大波討論，劇迷紛紛留言：「有夠好看」！其中，飾演霸凌者「朴涎鎮」的林智妍更意外成為話題焦點，還被封為「最美反派」，以下就來盤點她在劇中多套厲害穿搭，超強駕馭各種飽和色彩的衣服，可以說是人間色卡無誤！

＃MOJO.S.PHINE 白色毛呢套裝

林智妍在劇中飾演朴涎鎮長大之後的模樣，因為工作是天氣預報主播，所以穿搭也都以氣質系的套裝居多，像是上台領獎時，就穿了南韓輕奢時尚品牌MOJO.S.PHINE的白色毛呢套裝，配上奶白色的Valentino鉚釘包，整個人高級感都提升。

＃DINT 紅色荷葉袖連身裙

要出席重要場合的林智妍挑選了南韓質感女裝DINT設計的紅色連身裙，為了塑造端莊表象，所以特別不露出肌膚，上半身運用荷葉邊袖口遮蓋住手臂，束腰展現出女性曲線，並使用浮誇的大顆珍珠項鍊，帶出奢華貴氣感。

＃vem.ver 鵝黃色西裝套裝

同樣是出自南韓品牌vem.ver的單品，林智妍這回也是挑選了一套西裝版型的鵝黃色套裝，在整個上半身的袖口、西裝外側、口袋部位都以毛邊設計，製造出精緻的氛圍，即使沒有過多的花樣圖案，依舊不會讓人覺得很無趣。

＃DINT 黃色風衣洋裝

正在外面播報新聞的林智妍換上亮黃色風衣洋裝，看似外套設計在腰間以寬版腰帶製造出腰身，大翻領風格讓她整個人視覺都看起來更顯臉小、纖瘦，而這種顏色的外套一般不好穿，很容易顯得膚色蠟黃，但林智妍卻可以輕鬆駕馭，相當厲害。

＃桃紅色公主袖襯衫

很多人對林智妍最有印象的一套穿搭，就是這一件正桃紅色的公主袖襯衫，搭配黑色皮裙簡直是時髦到最高點，誇張的皺褶袖子設計，好險她身材纖細，不然很容易就會穿出虎背熊腰的感覺，腰間皮帶也是一再展現出她衣架子般的完美曲線。