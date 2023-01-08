2023必染5款深髮色　宋慧喬黑髮好逆齡、Jisoo御用款每年都超熱門

實習記者黃麗頻／綜合報導

由宋慧喬、李到晛等人主演的Netflix熱播影集《黑暗榮耀》，開播一個禮拜隨即榮登排行榜第一，其中宋慧喬在發表會的黑髮造型，在韓網上造成轟動，不少粉絲直呼：「姊姊怎麼不會老！」除了喬妹同款黑髮，以下特搜5款2023必染深髮色，新的一年一起閃閃動人！

＃喬妹同款逆齡黑髮

大部分亞洲人的原生髮色都是黑髮，而今年最流行的莫過於原生黑髮，一秒減齡、氣質瞬間up up，比起淺髮色，有時候深髮色反而更顯得五官精緻、肌膚也會跟著透亮了起來，髮質看起來更是好到令人羨慕，看看喬妹就是最好的示範！

▲宋慧喬出席《黑暗榮耀》記者會，一頭黑髮超逆齡。（圖／Netflix提供）

＃復古高冷黑茶色

覺得死黑太呆板，卻害怕染髮會顯黑？這樣染就對了！每年必上榜的「黑茶色」，不僅顯白更不挑膚色，乍看是低調高冷的黑髮，隱約會透出一點茶色的溫柔氛圍，沐浴在陽光下，猶如仙女下凡般優雅又知性，是Jisoo的御用髮色。

▲Jisoo御用黑茶髮色，優雅又知性。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

＃空靈滿滿冷杉木棕

想要來點冷色調，冷杉木棕絕對是你最好的選擇！與以往亞麻棕不同的是，冷杉木棕多了灰色調性，使整體看起來更加空靈、通透，帶給人自然輕盈的舒服氛圍，美得宛如精靈般的存在，看看我們「精靈女王」太妍同款髮色，是不是超級好看！

＃氣質出眾巧克力棕

Jessica的專屬髮色就是它！仙氣十足的巧克力棕絕對是萬年不敗的好選擇，這款髮色介於黑色與棕色之間，完美柔和黑髮的嚴肅及棕色髮的活力，在自然光室內呈現出內斂黑髮，而在陽光下是氣質出眾的深棕色，溫柔又能輕鬆駕馭。

▲Jessica同款巧克力棕色髮，溫柔又顯氣質。（圖／翻攝IG@jessica.syj）

＃酷帥高級藍黑色

說到深髮色，怎麼能遺忘藍黑色呢？靜謐的藍色配上沉穩的黑色，在陽光下自帶若隱若現的神秘感，讓人一秒變高級，又酷又帥超迷人，不僅顯白還不挑膚，是人人都能駕馭的質感髮色，黃皮膚的女孩們挑它準沒錯！