LIFE・經典／星巴克全台首間「共榮門市」回饋鄉里　織布裝飾綠圍裙有故事

▲星巴克首間花蓮和平社區共榮門市，回饋鄉里讓喝咖啡成為更獨特的美好。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣規模最大、最國際化的咖啡品牌星巴克，首間「社區共榮」門市在花蓮和平揭幕，消費者在該門市會看到店員們穿著獨特織布工藝的綠圍裙，讓去到該門市的民眾在拿咖啡的時候，體驗到在地門市的獨特之處，以及處於太魯閣東海岸門戶之地的悠然氛圍。

國際的咖啡品牌做最在地的經營，是社區共榮的興味之處，門市以原住民為主題，邀請原住民藝術家米路・哈勇及安聖惠打造門市藝術元素。

米路．哈勇以6幅小圖講述出生命的連結從一杯咖啡開始，如同種子落在人心中生根發芽，藉著咖啡來澆灌滋潤大地，沿著山脈流入花蓮和平地區注入新的生命，互相共生共享的故事；魯凱族安聖惠則用椰子纖維布軸材料，加上織布及刺繡布軸，以星巴克的謬思女神為靈感，與植物、咖啡樹的結合，融合成為專屬於星巴克的地標性作品。

店員的招牌綠色圍裙上織的特殊圖騰，以當地最大的部族太魯閣族的文化為靈感來源，以淺色為主，引以為傲的祖靈之眼彩虹橋圖騰，是當地最具代表性的太魯閣族傳統織布工藝傳承者「秀花工坊」石馬秀花老師，協同部落媽媽們協助編織的，而該門市超過一半的員工，都是來自門市所在的花蓮縣。

此外，更值得一提的是，該門市營收提撥一定比例長期深耕當地的「財團法人花蓮縣私立和平永續慈善事業基金會」，投入當地的急難救助基金，花蓮和平門市期望成為以在地為歸依的據點，能夠凝聚人群與力量，促使人與人、人與地連結，為豐富多彩的原住民文化同感驕傲，「共榮」兩字不是表面。

除了星巴克的「共生共榮」計畫，咖啡膠囊品牌Nespresso則從2016年起，展開與桃園實驗有機農場合作，提供回收咖啡渣作為有機肥料，並將台大園藝系的研究成果進行田間試驗，從2021年12月展開「咖啡渣循環使用推廣計畫」，目前已有宜蘭、鶯歌與苗栗等農場紛紛響應。

去年Nespresso也曾攜手台大學園藝暨景觀學系，公布「咖啡渣全物利用研究」產學研究計畫成果，發現處理咖啡渣堆肥或葉面噴施浸出液後，對於作物生長與驅蟲抑菌帶來正向助益，可提升空心菜105%鮮重、對金柑果樹更顯示減少53%潛葉蛾的危害，首次研發咖啡渣純露應用更有效減少金柑樹染病機率，也為台灣有機農業發展注入新契機。