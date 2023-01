《VOGUE》總編孫怡升格當媽　告白愛妻「辛苦了」

▲孫怡(右)與橘色餐飲集團執行長袁悅苓(Jocelyn)迎接小寶寶誕生。(圖/翻攝sunles IG)

記者陳雅韻/台北報導

新年之初,台灣時尚圈傳來喜訊,時尚雜誌《VOGUE》亞太區編輯總監孫怡當媽媽了,她去年11月22日在堂姊孫芸芸與女星Melody見證下,與同性伴侶、橘色餐飲集團執行長袁悅苓(Jocelyn)登記結婚,今上午在個人IG限時動態po出Jocelyn順利生產的照片,她抱著寶寶向愛妻說:「We did it!(我們做到了),辛苦了。」不過未透露小寶貝的性別。

▲孫怡(右二)與Jocelyn(右三)去年11月在堂姊孫芸芸與好友Melody見證下登記結婚。(圖/翻攝sunles IG)

孫怡和經營餐飲品牌橘色涮涮屋、M One Café、Extension 1 by 橘色、Sakura 與 M One Spa的Jocelyn自2019年開始交往,2020年曾公開放閃慶祝交往一周年,去年感情修成正果,邀堂姊孫芸芸與好友Melody一同見證她們登記結婚,當時Jocelyn已懷孕6、7個月,正式邁向人生的新階段。

2023年之初,孫怡與Jocelyn在禾馨醫院迎來小寶貝,只見孫怡笑咪咪的抱著新生兒,也感謝另一半的辛苦,而生產完躺在床上的Jocelyn面對鏡頭眼角也盡是笑意,一家三口幸福洋溢。