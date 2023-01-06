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《VOGUE》總編孫怡升格當媽　告白愛妻「辛苦了」

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▲▼ 孫怡 。（圖／公關照）

▲孫怡（右）與橘色餐飲集團執行長袁悅苓（Jocelyn）迎接小寶寶誕生。（圖／翻攝sunles IG）

記者陳雅韻／台北報導

新年之初，台灣時尚圈傳來喜訊，時尚雜誌《VOGUE》亞太區編輯總監孫怡當媽媽了，她去年11月22日在堂姊孫芸芸與女星Melody見證下，與同性伴侶、橘色餐飲集團執行長袁悅苓（Jocelyn）登記結婚，今上午在個人IG限時動態po出Jocelyn順利生產的照片，她抱著寶寶向愛妻說：「We did it!（我們做到了），辛苦了。」不過未透露小寶貝的性別。

▲▼ 孫怡 。（圖／公關照）

▲孫怡（右二）與Jocelyn（右三）去年11月在堂姊孫芸芸與好友Melody見證下登記結婚。（圖／翻攝sunles IG）

孫怡和經營餐飲品牌橘色涮涮屋、M One Café、Extension 1 by 橘色、Sakura 與 M One Spa的Jocelyn自2019年開始交往，2020年曾公開放閃慶祝交往一周年，去年感情修成正果，邀堂姊孫芸芸與好友Melody一同見證她們登記結婚，當時Jocelyn已懷孕6、7個月，正式邁向人生的新階段。

2023年之初，孫怡與Jocelyn在禾馨醫院迎來小寶貝，只見孫怡笑咪咪的抱著新生兒，也感謝另一半的辛苦，而生產完躺在床上的Jocelyn面對鏡頭眼角也盡是笑意，一家三口幸福洋溢。

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孫怡

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