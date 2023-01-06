三星Micro LED電視2023年終於開賣　CES首現身但搞神秘

▲三星CES發表首款Micro LED家用電視商品。（圖／翻攝三星YouTube官網）

記者蔡惠如／綜合報導

距離Micro LED開啟消費性電子商品第一槍的數年後，南韓Samsung終於在2023年美國消費性電子展（CES）中，宣布將於今年要將Micro LED家用電視推出市場，以小單元進行拼接、把電視變成一片片拼圖的特色，讓家用電視多出更多應用的可能性，豐富的尺寸讓消費者能根據需求進行選擇，當然也喊出了一個電視商品從未有的價位帶。

在高端電視市場勇往直前的Samsung，在今年一開頭的CES展中，發表除了最新的Micro LED家用電視之外，還有Neo QLED、OLED的電視陣容，以及The Premiere 8K超短焦雷射智慧電視，與支援Smart EDGE Blending功能的The Freestyle微型智慧投影機，在家用視覺裝置可以說是鋪天蓋地，並表示將藉由智慧家庭平台SmartThings，實現全生態圈的多裝置無縫整合。

然而，這個最多人有興趣的Micro LED電視，Samsung在展中的現身策略卻異常低調，首先就是實際的展示機種，並未放在主會場，而是放置在另一個僅限媒體與相關人士的會場呈現，推測目的是避免競爭對手毫不留情的「細膩觀察」，但Samsung本身並未證實這個說法。

但Samsung仍表示2023年三星Micro LED電視推出市場的尺寸，將從50到140吋應有盡有，供消費者盡情挑選，呈現出其模組化顯示器的技術特質，不受形狀、比例和尺寸限制，能完全依照消費者的需求客製化，且無論採用何種配置，無邊框設計彷彿將畫面場景延伸至真實空間，能全面放大沉浸感受。

具韓媒報導，Samsung的Micro LED電視售價也將來到一個前所未有的高價位，以110吋的Micro LED電視為例，據悉其售價為1.7億韓元，換算成台幣超過400萬元。

其他包括去年才宣布在台上市的OLED電視，今年也將推出55、65和全新77吋超大機型，新一代搭載專為三星Neo QLED量子電視研發的金屬量子點（Quantum Dot）顯色技術，和OLED AI 高效處理器，號稱能保有OLED核心優勢，也能突破亮度和色彩再現的技術限制。

而在台該品牌的主流高階款Neo QLED量子電視，新一代導入三星專利演算法，讓高解析度顯示變得更加出色，運用AI深度學習分析畫面，即時且逐場景（scene-by-scene）將標準動態範圍（SDR）內容轉換成高動態範圍（HDR）顯示，讓SDR內容更明亮生動。且直接內建SmartThings Zigbee & Matter Thread單晶片模組，自動串聯並同步各裝置，讓操作更加流暢省力，且不限於三星裝置，也支援第三方家電和IoT。

針對Micro LED顯示技術，台灣面板大廠友達也在CES發表項多尖端車用顯示科技，以Micro LED顯示技術導入車載應用中，並結合多年的顯示器開發經驗與洞察市場需求後，推出頂級車用顯示器。配合Micro LED的技術特色，運用在不同形式呈現的車用裝置中，將會讓開車的體驗更佳科技與直覺化。

▲台廠友達也發表車用Micro LED顯示科技。（圖／翻攝友達官網）