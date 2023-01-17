超修飾「寬筒長靴」一秒拉長腿部比例　Jennie同款下雨天穿出門好時髦

實習記者黃麗頻／綜合報導

無論哪個時分，靴子是最不或缺的單品之一，無論長靴還是短靴都讓人愛不釋手，不過近期時尚圈吹起一陣寬筒長靴風，許多人紛紛收起基本款長靴，穿起各式各樣的寬筒靴，以下精選3款精品寬筒長靴，一展隨性街頭氛圍。

＃GIVENCHY Shark Lock 鯊魚靴

近期圈粉無數的「Shark Lock 鯊魚靴」，來自法國品牌GIVENCHY，承襲品牌個性DNA，靴子整體設計宛如外罩上襪套，不僅外型獨特，還能拉伸小腿比例，材質採用柔軟小牛皮革，再以品牌經典標誌掛鎖墜飾靴筒，GIVENCHY Venom正悄悄地蔓延開來。

▲圈粉無數的Shark Lock 鯊魚靴，不僅外型獨特還能拉伸小腿比例。（圖／翻攝自SBS PD노트、GIVENCHY官網）

＃Isabel Marant Leather Boots

作為法國新生代設計師品牌，Isabel Marant 在設計上追求灑脫、不被拘束的自然風格， Leather Boots 又被稱為「牛仔靴」，選用100%小牛皮製成，尖頭的設計拉長腿型，V型開口更能修飾腿型，簡單搭配牛仔褲，就時尚到不行！

▲灑脫、不被拘束的牛仔靴，簡單搭配就時尚到不行。（圖／翻攝自Isabel Marant官網）

＃CHANEL 無盡美腿長靴

Jennie腳上的靴子好好看！這雙於CHANEL 2022秋冬大秀登場的無盡美腿長靴，比起中筒長靴，過膝長靴的長度更能拉長整體比例，寬闊的設計更能帶出隨性的街頭風格，材質採用樹脂，讓靴子多了防水功能，下雨天穿出門也好潮！

▲CHANEL的無盡美腿長靴一穿秒變隨性街頭風格。（圖／翻攝自CHANEL官網、BLACKPINK YouTube）