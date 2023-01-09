2023韓國必買唇膏推薦！dasique奶油玫瑰火爆IG　Jennie愛用真的超美

文／美人圈

隨著出國解封，鄰近的日本、韓國成為許多人的旅遊首選，今天就帶來2023年韓國超紅的必買唇彩，romand、dasique討論度高，WAKEMAKE、Muzigae Mansion超美唇釉火爆IG，HERA更是連BLACKPINK Jennie都愛用，快一起看看2023韓國必買唇彩清單！

2023韓國必買唇膏推薦

dasique 奶油玫瑰唇釉

dasique絕對可以說是近年韓國SNS上最紅的美妝品牌，從眼影、唇釉到腮紅都紅到不行，其中這款奶油玫瑰唇釉絲絨質地絲滑輕盈、相當服貼，綿密的霜狀質地、一抹不顯唇紋，重點是色選相當高級！不管是單擦或是雙色疊擦漸層唇，都美到不行。

▲dasique 奶油玫瑰唇釉，NT$540。（圖／dasique）

Muzigae Mansion 光澤融冰唇萃

還記得前陣子紅翻IG的顏料罐唇釉嗎？Muzigae Mansion在秋冬帶來新品融冰唇萃，獨特的融冰造型真的美到超浮誇，光擺著就像是藝術品，是比較潤澤的妝感，有微微豐唇效果，半透明的質地可以很好的服貼雙唇，加上敏感唇、孕婦都可以使用的純素配方，絕對是2023年必收！

▲Muzigae Mansion 光澤融冰唇萃，NT$520。（圖／Muzigae Mansion）

MOS 空氣感霧面唇釉

MOS是一個比較小眾的品牌，但是在韓國美妝版上討論度超高，是2023年一定要知道的品牌！這款唇釉外觀結合金屬質感，搭配磨砂透明外殼、相當精緻有質感，質地是絲絨霧面妝效、上唇幾乎沒有存在感相當輕盈，色選上以NO:ZE親推的#603最火，是一款超級美的肉桂色，完全是秋冬必收！

▲MOS 空氣感霧面唇釉，約NT$475。（圖／MOS）

WAKEMAKE 水感光透唇釉

WAKEMAKE的水感唇釉幾乎是品牌鎮店之寶，每年都會推出絕美新色都超級火！這款唇釉發色細緻飽和，水感質地更是讓雙唇相當水潤，薄擦會微微透出原生唇色、相當自然，厚塗可以打造嘟嘟唇的妝感，不管是單擦或暈染都超好看。

▲WAKEMAKE 水感光透唇釉，約NT$380。（圖／WAKEMAKE）

romand 果凍唇膏

有關注韓國美妝的一定也對romand不陌生，多款眼影、唇彩都是韓妞人手一支的激推款！這款果凍唇膏是秋冬的新品，添加多種純素植物油潤澤成分，一抹像是融化在雙唇、形成超美的水光，同時顯色度及持久度都有不錯的表現，絕美色選真的太欠包色！

▲romand 果凍唇膏，NT$420。（圖／romand）

HERA 粉霧唇膏

HERA近年來由BLACKPINK的Jennie代言後迅速爆火，除了先前Jennie同款肉桂奶油唇釉，秋冬新出的粉霧唇膏也是美出新高度！這款唇膏色選是那種比較溫柔清冷的色系，不挑膚色，而且絲絨質地滑順不卡紋，一擦上好像打開女神濾鏡一樣，真的超美！

▲HERA 粉霧唇膏，約NT$1,000。（圖／HERA）

eSpoir 膠囊唇膏

韓國最大美妝集團愛茉莉太平洋旗下的eSpoir，是集結專業彩妝師所研發的品牌，專業的彩妝色選一直很受韓妞喜愛，甚至有「韓國版M.A.C」的稱號！秋冬推出新款琥珀唇膏，琥珀色的外殼真的太有質感，搭配濃郁飽和的秋季色選，絲絨質感的霧面質地真的美哭！

▲eSpoir 膠囊唇膏，NT$825。（圖／eSpoir）

alternative stereo 霧面保濕唇膏

alternative stereo也是一款比較小眾的品牌，包裝設計非常特別，是一個美式奶油糖的感覺，冬季也推出新款唇膏，金屬的外殼上直接貼上色號的標籤、相當復古可愛！雖然是霧面妝感，但是一抹上化開，可以完成像是奶霜般的霧面唇妝。

▲alternative stereo 霧面保濕唇膏，約NT$475。（圖／alternative stereo）



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