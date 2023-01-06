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劉以豪回台參加LV盛會帥翻！　陳庭妮親曝「婚紗照」在路上了

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記者王則絲／台北報導

劉以豪近年多於大陸拍戲，今（6日）回台參與LOUIS VUITTON（路易威登）台北101旗艦店開幕活動，透露接下來想往「武打」角色發展；陳庭妮亦同場現身，一身時髦剛毅的裝扮小洩女人味氣場，訪問中提到拍攝工作即將告一段落，接下來將會陸續籌備婚禮等事宜，包括安排拍攝粉絲們期待已久的婚紗照。

▲劉以豪、陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲劉以豪、陳庭妮合體出席LOUIS VUITTON 台北101開幕活動。（圖／品牌提供）

劉以豪以《比悲傷更悲傷的故事》、《不要忘記我愛你》⋯⋯在大陸打開知名度，作品一部接著一部接，拍攝工作滿檔，近日回台過年之外，也在今日參與LOUIS VUITTON於台北101旗艦店舉辦的開幕活動，劉以豪今日穿著LOUIS VUITTON 2023春夏系列的蝴蝶圖案毛衣，合身剪裁特別凸顯壯碩身形，帥氣造型狀態滿分。

▲劉以豪、陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲劉以豪這次回台將會與家人一起過年。（圖／品牌提供）

劉以豪這次回台灣正好與爸媽分別慶祝七十、六十大壽，接下來也會好好把握跟家人一起過年的時光；他另外也透露，接下來想挑戰「武打」的角色：「希望有man一點、運動一點的感覺。」

▲劉以豪、陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮透露將準備拍攝婚紗照。（圖／品牌提供）

陳庭妮今日則是以幾何造型的洋裝亮相，中性的輪廓下保有女性的柔美氣質，手中提著最新聯名金屬圓點手袋；走進LOUIS VUITTON全新開幕的101旗艦店，佈滿草間彌生圓點設計的新店裝，讓她感到特別童趣可愛，沒有平時逛精品店的距離感。

訪問中陳庭妮透露，目前的拍攝工作即將要告一段落，終於有時間來規劃自己的行程，首先要處理的大概就是婚禮進度，她表示將會安排時間拍攝粉絲們敲碗許久的婚紗照，胡宇威先前曾說過「婚禮辦在中午有點熱」，陳庭妮則是提到，「我們兩個都喜歡陽光，從正中午是蠻挑戰的，不過勢必需要一點陽光，比如從夕陽的時候就可以開始跟大家一起玩。」

▲路易威登。（圖／品牌提供）

▲路易威登。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON台北101旗艦店重新開幕新店裝。（圖／品牌提供）

►丁海寅現身LV台北101化身白馬王子　秀台語「大家好」超寵粉

關鍵字：

LV, LOUIS VUITTON, 劉以豪, 陳庭妮

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