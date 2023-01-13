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5方法學會照顧自己　感受生活小幸福、好好放鬆很重要

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▲心情,情緒。（圖／pexels）

▲學會照顧自己是人生的重要課題。（示意圖／pexels，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

在成長的道路上，你是否都在擔心慢別人一步，從而陷入焦慮的輪迴中，其實成長的過程不需刻意催促，能好好的放鬆、照顧自己，是不可忽略的重要環節，學會以下5個照顧自己的方法，人生會更加順遂、美好。

＃承認自己需要照顧是療癒的第一步

很多人在休息或照顧自己時，會產生一種愧疚感，似乎忙碌或多吃苦一點，才能證明自己是積極向上的；其實任何疲憊、無力、焦慮等不舒服的感受，都是身體給我們的暗號，當身心得不到滋養，便會走向枯竭。正視自己的感受，承認自己需要被照顧，反而更加有前進的動力！

＃感受心理能量的變化

真正的「自我照顧」包含2個方面：「提升自己的能量」及「減少能量的消耗」。觀察生活中哪些事情，會讓你發自內心感到放鬆，有哪些事情，會讓你感到疲憊或煩躁？當我們了解到影響心理能量變化的因素，也就會更加懂得照顧自己。

▲心情,情緒。（圖／pexels）

＃在細節上提升幸福感

帶著一顆細膩的心，去感受生活的細節，去查覺到可以增添幸福感的瞬間，讓「自我照顧」滲透到生活中的點點滴滴，這樣做也是在向自己表達愛意，通過行動給內心一個信念「我，是重要的、寶貴的、是值得被照顧的。」

＃整理「復原力」清單

復原力，指的是能引領我們從低谷中「爬」出來的力量。你可以回顧過往人生中比較糟糕的經歷，然後問自己：「當時的我，是如何從困境中走出來的？」嘗試把這些事情整理成清單，可以讓自己在下次崩潰的時候，更加有方法照顧自己。

▲心情,情緒。（圖／pexels）

＃減少低品質社交

互相阿諛奉承的飯局或是評頭論足的聚會，這些類似的社交，容易讓人感到情緒疲勞，給心理能量帶來消耗；而「自我照顧」需要適當，減少低品質社交，增加高品質聚會，比如能自在分享自己的喜怒哀樂，唯有真實的情感被允許流動，我們才會覺得整個人「活過來了！」

關鍵字：

照顧, 負面情緒, 低潮, 自我照顧, 幸福感

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