6款精品短夾／卡片包推薦　YSL小型信封絕美必收、Dior新色質感爆棚

文／美人圈

想趁著年初入手人生的第一枚精品？對於小資族來說，皮夾與卡片式零錢包絕對是入門首選，能以較低預算、甚至不到萬元的價格無痛入手！以下小編就為大家帶來2023「精品短夾／卡片包」推薦，除了有CHANEL 19絕美款式以外，Dior新色也超欠收，絕對能在這之中找到最適合自己的命定款式！

2023精品「短夾／卡片包」推薦

1.CHANEL 19 口蓋卡片夾

很多人會拿Chanel的卡片夾當作錢包使用！雪白的菱格皮革，搭配上CHANEL 19獨有的金色雙C Logo，彰顯出精緻又奢華的氛圍感，小小一咖卻非常好裝，外型精巧、一般的小包包都放得下，加上兩萬元有找的親民價位，很適合當作人生第一咖小香。

▲CHANEL 19 口蓋卡片夾，NT$19,900。（圖／CHANEL）

2.DIOR Saddle 翻蓋卡片套

DIOR Saddle翻蓋卡片套設計精巧，是傳統錢包的小巧實用替代品！此款式以皇家藍色山羊皮製成，一拿出手質感爆棚又超吸睛，內附1個風琴式隔層，搭配上2個卡片隔層及貼袋，零錢、發票、卡片都能一次收納。加上一萬五有找的甜甜價，是一款小資族完全負擔得起的夢幻單品！

▲DIOR Saddle 翻蓋卡片套，NT$14,500。（圖／DIOR）

3.YSL 蜥蜴皮壓紋皮革小型信封錢包

YSL蜥蜴皮壓紋皮革小型信封錢包，絕對是百搭不退流行的款式！簡單的信封樣式搭配上金色YSL Logo，結合柔美氣息與實用功能於一身。打開錢包隨即展現多個實用間隔，包含名片夾層及放置紙幣和零錢空間，除此之外背面還有一個收納夾，無論是放門禁卡、悠遊卡都相當方便。

▲YSL 蜥蜴皮壓紋皮革小型信封錢包，NT$16,100。（圖／YSL）

4.LOEWE Anagram石紋小牛皮三摺皮夾

LOEWE真的是百搭體質！石紋小牛皮精製而成的皮夾，推出全新淺青瓷配色，搭配上銀色系Logo，清爽又亮眼的色系讓人好感度提升，六個信用卡槽和一個可收納紙鈔的較大角撐板隔層，加上一個零錢隔層，日常收納相當夠用，讓人忍不住入手一咖。

▲LOEWE Anagram石紋小牛皮三摺皮夾，NT$23,000。（圖／LOEWE）

5.COACH BANDIT 皮夾

COACH這款皮夾看起來俐落簡約，但也相當優雅知性。小巧的皮夾內有八格卡片插槽與一個易於收納的現金隔層，外觀綴有C字金屬配件，及一個便利的外部拉鍊閉合插槽，方便放置硬幣與小型隨身物品。奢華的精緻皮革皮夾，打開則是溫暖皮革棕色，撞色系設計超驚喜！

▲COACH BANDIT 皮夾，NT$9,500。（圖／COACH）

6.Chloé marcie 方形錢包

Chloé這款錢包採用柔軟小粒面小牛皮製成，暗扣打開後可以看到多達10個卡槽隔層，收納實力一絕。皮夾外觀飾有黃銅金屬件、裝飾性縫線和馬鞍線，搭配上Chloé標誌性的皮革流蘇扣，復古又吸睛。

▲Chloé marcie 方形錢包，約NT$20,450。（圖／Chloé）

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