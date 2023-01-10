10雙好搭小白鞋必入手！瘦子同款、NIKE全白低筒　男生女生穿都好看

文／美人圈

女孩們的鞋櫃中，絕對少不了一雙「小白鞋」！其實小白鞋的優點非常多，不只一年四季都百搭，長褲、短褲、長裙或是洋裝都非常好搭配，也非常修飾腿型。這次來推薦10款小白鞋，2023年各大品牌一次網羅，想要為穿搭增加亮點，以下幾款小白鞋必須入手！

2023小白鞋推薦

1： Nike Air Force 1 Fontanka

跳脫框架的Nike Air Force 1 Fontanka兼具舒適與流行，加厚的柔軟中底、麂皮和精心改版的外底，成就了AF1的大膽造型，鞋跟處還有柔軟的卡帶造型React泡棉，多層次設計的雙孔眼、雙縫線和隨機沖孔，混搭麂皮和光澤皮革超百搭，全白的配色加上水藍色的小亮點，精心的手作細節是不是超有魅力的呢！

▲Nike Air Force 1 Fontanka ，NT$4,000。（圖／Nike）

2：NIKE AIR FORCE 1

幾乎人人都有一雙的NIKE AIR FORCE，可以說是超夯的國民球鞋，這次以超夢幻優雅的寶石造型回歸，白色皮革搭配壓紋的鞋身設計與網紗泡棉的鞋舌，隨鞋還會再附上3款SWOOSH璀璨亮鑽感與彩色寶石裝飾，鞋帶扣還能隨時更換，整體夢幻的粉白色超級少女心，夢幻少女必入手！

▲NIKE AIR FORCE 1，NT$4,000。（圖／FRUITION）

3：NIKE ﻿AIR FORCE 1 '07 LX 白色蝴蝶結

超夢幻的仙女鞋款來囉！易於造型的Triple White全白色調，搭配可拆式的蝴蝶結設計，質感的皮革與透紗異材質面料混搭，穿起來舒適且散發出女孩的柔美氣息，橡膠外底和傳統籃球機能性增加抓地力與耐穿度，另外，鞋面上的大大蝴蝶結設計超吸睛，緞面的綁帶材質搭配低調的全白鞋型，誰穿上誰就是仙女！

▲NIKE ﻿AIR FORCE 1 '07 LX，NT$4,680。（圖／FRUITION）

4：Nike Court Vision 低筒 Next Nature

有著1980年的籃球經典造型，又能兼顧現代感，採用少20%重量的再生材質翻新的經典設計，俐落的鞋面和車縫裝飾片延續了原版的風格，柔軟的低筒樣式不只造型好看，穿起來也非常舒適，想要一雙CP值高的小白鞋，這雙絕對可以收！

▲Nike Court Vision 低筒 Next Nature，NT$2,200。（圖／Nike）

5：Nike Blazer 低筒厚底

這款Nike Blazer低筒厚底以經典簡約和舒適聞名，兩款顏色分別為奶黃色配上銀色勾勾，以及純白配上橘色勾勾，鞋面以原版俐落的比例，搭配加厚的中底和外底設計，牢固的縫線和快穿鞋帶系統，穿起來舒適又持久。

▲Nike Blazer 低筒厚底，NT$3,100。（圖／Nike）

6：New Balance 574

New Balance最具代表性的經典鞋款推出春季新色囉！特別邀請國民女友IU李知恩擔任形象大使，以春季花園野餐為主題，主調為低調的透明感色系，4款的百搭新色皆採用絨毛麂皮和網布面料，喜歡白鞋的女孩必收這款清新脫俗的「杏仁白」，純淨且柔美的配色，不論是各式場合或多變風格皆能輕鬆駕馭。

▲New Balance574，NT$2,880。（圖／New Balance）

7：REEBOK CLUB C 85 X U ​休閒鞋GY8789

這雙Club C 85 x U超特別，居然可以自己畫畫在鞋子上！表層就像畫紙一樣，可以隨意用螢光筆、鋼筆或顏料等，直接在鞋子上彩繪，如果看膩了第一層，這款鞋特別設計兩層可撕層，還能再撕掉重畫，創造獨一無二屬於自己的鞋款，是不是超特別的呢！

▲REEBOK CLUB C85XU ​休閒鞋GY8789，NT$2,565。（圖／REEBOK）

8：CONVERSEｘCLOT系列 Chuck 70

Converse與CLOT以「大熊貓」為題，攜手打造全新的CONVERSEｘCLOT聯名系列，Chuck 70 Hi和Jack Purcell Ox兩款經典鞋款，都是以熊貓的招牌黑白配色混搭異材質拼接，還有超特別的皮毛混搭設計，鞋底還印有大熊貓掌印圖騰，整體造型可愛又超具特色，上腳後真的軟萌又可愛。

▲CONVERSE X CLOT系列 Chuck 70，NT$3,980。（圖／CONVERSE）

9：Adidas Originals Forum Bonega

以全新比例設計的鞋款，經典籃球低筒鞋風格，加厚的橡膠鞋底不只能無痛增高，穿上後更顯腿長、身材的視覺比例也更好，奢華的皮革鞋面和金屬感細節，讓穿搭多了亮點，整體顏色融合了白色與奶油色的搭配，讓整雙鞋子看起來不無聊又好穿搭！

▲Adidas Originals Forum Bonega，NT$3,890。（圖／Adidas）

10：PUMA Mirage Sport

想要E.SO瘦子同款的必買！這款PUMA的Mirage Sport以復刻慢跑鞋款設計，純白的透氣網布搭配著質感麂皮以及皮革材質的標籤，除了有純白色，更加入了異材質的拼接，米、灰、白三種色調打造出漸層感，還有增高的厚底設計，能修飾並拉長腿型，不管是男生還是女生穿起來都非常好看！

▲PUMA Mirage Sport，NT$3,280。（圖／PUMA）

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