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小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格

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▲▼「挑房間」心理測驗，秒測潛在性格 。（圖／Unsplash）

▲從挑房間就可測出你潛在性格。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

現代人越來越社會化，通常人前人後是兩個樣，你平常表現出來的樣子，是真實的你嗎？《小紅書》上的挑房間心理測驗，測過的網友都說準，秒測你的潛在性格。

Q：以下有4種房間，憑直覺你會挑哪間呢？

A.房間空無一人

B.房間裡有一群陌生人，看起來相談甚歡

C.房間裡有很多熟人，但是沒有人在說話

D.自己父母在房間裡

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選擇A的你 孤獨要強

選擇空無一人的房間，代表你不喜歡被別人打擾，也不喜歡別人來打擾你，生活中常遇到的好意，通常會被你下意識拒絕，很容易給人冷漠感，讓人很難走進你的心裡面。你的成功通常都需要靠自己的力量達成，不希望他人插手或幫忙，和朋友相處你也容易壓抑自己的情緒，為求達到目標你可以做很多事情。

選擇B的你 外向開朗

你喜歡熱鬧，更愛和他人打交道，對於任何新鮮事物，擁有良好的適應能力，即便是陌生人你也願意進去，代表你交朋友方面非常主動，在任何關係中，你都希望能成為主導者。選擇這個房間意味著你不管在職場或是學校，都很容易交到朋友，並且能夠互相幫忙、彼此成就。

選擇C的你 很需要安全感

你不會輕易進入一個陌生環境，未知的領域讓你沒有安全感，圍繞在你身邊的好友，都是認識很久的麻吉，你認為朋友在精不在多，根本不想去拓展新的關係。你很依賴現有人際關係，做任何決定都希望朋友能幫你出意見，你很在意他們的看法。

選擇D的你 保守穩重

你的行事作風偏保守，從你的潛意識來看，你認為自己還不夠成熟，所以當你遇到問題時，最先想到的是父母，你很依賴他們，沒辦法憑著自己力量過生活。雖然說有父母的照顧是好，但缺點是較容易養成依賴心而不夠獨立，因為總有一天你需要自己成長。

關鍵字：

心理測驗, 房間, 潛在性格

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