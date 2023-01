「生肖別」最強美妝補運法公開，讓你容光煥發好運來

記者曾怡嘉/綜合報導

兔年新年新氣象,想知道新的一年自己的桃花、貴人、事業及健康運是否順利?在此傳授兔年3大「超強補運術」,屈臣氏依據不同的生肖別教你聰明補運,只要透過有效保養及彩妝點綴,都能在兔年容光煥發、大增好運!

▲(由左至右)Negoence 角鯊烷精華油浸潤保濕組、1028 唇迷心竅潤萃唇膏 (502 朝露粉/504 落日棕)、Milani The All Inclusive 全臉彩妝盤 (110 Light to Medium)。

桃花貴人 福星相助:鼠、虎、雞、豬

生肖屬鼠、虎、雞、豬的民眾們,今年雖不免遇到一些起伏波瀾,但仍有福星相助,即使偶有不順心也能平安度過,屈臣氏美容顧問也建議,如要持續吸引貴人、提升桃花運,就該保持澎潤的好氣色。

建議平時保養要做足,更建議能嘗試油類產品,讓肌膚彈力飽滿,另外利用多功能彩盤打造桃花妝容,為運勢加倍補給。

▲(由左至右)森田藥粧 玻尿酸複合保濕原液面膜3入、SKIN advanced 水耀肌光感煥亮精華水150ml、

heme 絢光腮紅 03 Crystal Orchid、AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜限定組、Dr.Satin A醇煥顏安瓶精華10ml。

積極進取 事業向上:兔、龍、蛇、羊

癸卯兔年是屬兔、龍、蛇、羊者衝刺事業的最佳時機,積極進取必能獲得一番成就。然而顧好事業,肌膚保養也要顧,否則露出疲態反而失了專業形象。

新的一年建議從高效醫美產品著手為肌膚再進補,而日常妝容則可選用自然血色感的頰彩,簡單為面容加分,輕鬆維持專業好形象。

▲(由左至右)活沛多 維他命C+D口嚼錠 120錠、freeplus 溫和淨潤皂霜、Melano CC高浸透維他命C集中對策面膜8片、CeraVe 全效超級修護乳52ml。

身體健康 事事如意:牛、馬、猴、狗

在好運降臨前,身體健康更為重要!生肖屬牛、馬、猴、狗的民眾,今年較不需擔心自身健康,可以順心如意的平安度過。但若仗恃著自身好運而怠慢日常保養、放任肌膚曝曬或疏於臉部清潔,將使肌膚暗沉、蠟黃,讓好運流失。

為提升健康運勢,內外的營養補充絕不能少,保養也建議挑選添加神經醯胺的保養品也能強化肌膚屏障、長效保濕,輕鬆養成水煮蛋肌。