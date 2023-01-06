fb ig video ETtoday search mobile

「生肖別」最強美妝補運法公開，讓你容光煥發好運來

>

記者曾怡嘉／綜合報導

兔年新年新氣象，想知道新的一年自己的桃花、貴人、事業及健康運是否順利？在此傳授兔年3大「超強補運術」，屈臣氏依據不同的生肖別教你聰明補運，只要透過有效保養及彩妝點綴，都能在兔年容光煥發、大增好運！

▲▼生肖美妝補運術。（圖／品牌提供）

▲（由左至右）Negoence 角鯊烷精華油浸潤保濕組、1028 唇迷心竅潤萃唇膏 (502 朝露粉/504 落日棕)、Milani The All Inclusive 全臉彩妝盤 (110 Light to Medium)。

桃花貴人 福星相助：鼠、虎、雞、豬

生肖屬鼠、虎、雞、豬的民眾們，今年雖不免遇到一些起伏波瀾，但仍有福星相助，即使偶有不順心也能平安度過，屈臣氏美容顧問也建議，如要持續吸引貴人、提升桃花運，就該保持澎潤的好氣色。
建議平時保養要做足，更建議能嘗試油類產品，讓肌膚彈力飽滿，另外利用多功能彩盤打造桃花妝容，為運勢加倍補給。

▲▼生肖美妝補運術。（圖／品牌提供）

▲（由左至右）森田藥粧 玻尿酸複合保濕原液面膜3入、SKIN advanced 水耀肌光感煥亮精華水150ml、

heme 絢光腮紅 03 Crystal Orchid、AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜限定組、Dr.Satin A醇煥顏安瓶精華10ml。

積極進取 事業向上：兔、龍、蛇、羊

癸卯兔年是屬兔、龍、蛇、羊者衝刺事業的最佳時機，積極進取必能獲得一番成就。然而顧好事業，肌膚保養也要顧，否則露出疲態反而失了專業形象。

新的一年建議從高效醫美產品著手為肌膚再進補，而日常妝容則可選用自然血色感的頰彩，簡單為面容加分，輕鬆維持專業好形象。

▲▼生肖美妝補運術。（圖／品牌提供）

▲（由左至右）活沛多 維他命C+D口嚼錠 120錠、freeplus 溫和淨潤皂霜、Melano CC高浸透維他命C集中對策面膜8片、CeraVe 全效超級修護乳52ml。

身體健康 事事如意：牛、馬、猴、狗

在好運降臨前，身體健康更為重要！生肖屬牛、馬、猴、狗的民眾，今年較不需擔心自身健康，可以順心如意的平安度過。但若仗恃著自身好運而怠慢日常保養、放任肌膚曝曬或疏於臉部清潔，將使肌膚暗沉、蠟黃，讓好運流失。

為提升健康運勢，內外的營養補充絕不能少，保養也建議挑選添加神經醯胺的保養品也能強化肌膚屏障、長效保濕，輕鬆養成水煮蛋肌。
 

關鍵字：

補運, 美妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效 Cartier卡地亞經典鑽石系列　為愛致上最高敬意 丁海寅到台灣了！現身機場大廳「拎LV X草間彌生包」露電眼帥炸 超準心理測驗！盤點你2022年最大的人生收穫跟今年運勢 41歲阿嬌「緊身胸衣禮服」美成白天鵝！　瘦回巔峰狀態不輸少女 迪麗熱巴「直角眉＋淚痣」變歐美巨星　美腿若隱若現超誘人！ 工藤靜香睽違24年登台行頭驚人！木村心美同台服裝背後理由被讚翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面