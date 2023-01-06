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丁海寅現身LV台北101化身白馬王子　秀台語「大家好」超寵粉

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記者鮑璿安 ／台北報導

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）為慶祝台北101旗艦店開幕，今（6日）晚間舉辦星光紅毯，特別邀請韓星丁海寅來台共襄盛舉，他身穿2023春夏訂製款西裝亮相，全白造型如同白馬王子，還秀出台語「大家好」寵粉，展現巨星風範，丁海寅興奮表示：「希望今年再次來台灣舉辦粉絲見面會。」

▲▼ 韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-丁海寅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-丁海寅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲韓星丁海寅站台 LV路易威登台北101開幕活動，不斷獻出愛心。（圖／記者黃克翔攝）

丁海寅今早抵達桃園機場，就為參與LV台北101旗艦店紅毯，他搶先穿上2023春夏訂製款白色西裝，上頭裝飾了小剪刀、紙飛機等童趣元素，再搭配長褲以及LV Trainer Maxi 運動鞋，全白色系超有男神魅力。丁海寅表示：「非常高興來台灣，每次來都很多人歡迎我。」他更曾在2019年與台灣男星劉以豪合體登上頒獎典禮互動，讓他充滿許多回憶，也期待今年再度來到台灣舉辦粉絲見面會。

▲▼ 韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-張孝全。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉以豪穿著深灰色印花西裝外套搭配上天藍色襯衫 。（圖／記者黃克翔攝）

恰好劉以豪也是今晚活動受邀嘉賓之一，他推薦丁海寅有機會可以去夜市走走，欣喜表示：「有跟他提到春捲冰淇淋， 不知道香菜他敢不敢嘗試。」而劉以豪這次穿著深灰色印花西裝外套搭配上天藍色印花襯衫，對於活動如此大陣仗，感到像是同學會一樣開心。

▲LV 。（圖／品牌提供）

▲LV 。（圖／品牌提供）

▲LV台北101旗艦店全新開幕，（圖二）101店首賣LV X 草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔。（圖／品牌提供）

LV全新台北101旗艦店靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計，提供男女裝、皮件配飾、香水、珠寶、腕錶以及Objets Nomades 傢俱系列等全品項。當然還少不了與日本藝術家Yayoi Kusama草間彌生聯名系列，包含彩繪圓點Painted Dots、鏡面圓球Metal Dots、無限圓點Infinity Dots與迷幻花朵Psychedelic Flower款式。

關鍵字：

路易威登, Louis Vuitton, LV, 丁海寅

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