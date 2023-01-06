fb ig video ETtoday search mobile

Ella哥德風造型扮「星期三」　賈靜雯用女兒們當買包新理由

>

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）台北101旗艦店於今（6日）晚間舉辦盛大的開幕活動，除了有韓星丁海寅壓軸重磅登場，現場也聚集眾多大咖明星，包括賈靜雯、張孝全、隋棠、Ella（陳嘉樺）、郭雪芙、陳昊森⋯⋯等藝人，Ella今以「星期三」的暗黑哥德風造型現身，賈靜雯則是剪短了頭髮、小露養眼腹肌，透露女兒們讓她多了很多買包的理由。

▲▼ LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-陳嘉樺。（圖／記者黃克翔攝）

▲Ella今日以「星期三」黑色哥德風為造型主題。（圖／記者黃克翔攝）

Ella今以黑色蕾絲半截裙裝亮相，並特別搭配煙燻妝與深濃唇色來呈現，一出場便問在場大家：「有看出我今天的主題是什麼嗎？」答案就是現正火熱暗黑影集《星期三》中的Wednesday！Ella搞笑自嘲：「本來想當星期三，但照了鏡子發現還是當星期三他媽好了。」笑翻現場，此外她也提到有人說她的造型像韓星宋慧喬，讓她得意道：「我內湖宋慧喬欸。」

▲▼ 韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-賈靜雯。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈靜雯小露腹肌。（圖／記者黃克翔攝）

賈靜雯一身小羊皮平領上衣與短裙，秀出一側香肩、鎖骨，以及若隱若現的腹肌線條，手提LV與草間彌生聯名系列的Alma BB黃色圓點手袋，LV與草間彌生睽違十年再度攜手合作，打造一系列圓點單品，俏皮可愛的氛圍感染力十足，讓賈靜雯覺得特別適合家裡的女兒們，「好像有很多理由可以買。」

▲▼LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-隋棠。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙、隋棠。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙今晚以金銀絲粗呢套裝造型出場，襯得肌膚更加透亮，一雙纖纖美腿盡顯好身材，她提到特別喜歡手上的LV Sidetrunk金屬圓點包，今日最期待的就是見到丁海寅本人；隋棠今晚參與盛會的造型不遑多讓，以交叉設計的中空裝造型，大秀平坦結實的腹部線條與長腿，不科學身材令人不敢相信她已是三寶媽，她則表示，為了今晚的活動，從上週開始就已經開始在控制飲食，也難怪每每現身狀態又更驚人。

▲▼ 韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-張孝全。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼韓星丁海寅 LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-陳昊森。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ LV路易威登台北101開幕慶祝酒會-范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲張孝全、陳昊森、范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

►丁海寅現身LV台北101化身白馬王子　秀台語「大家好」超寵粉

關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 路易威登, Ella, 賈靜雯, 隋棠, 郭雪芙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

一戀愛就會變傻的三大星座！TOP 1有異性沒個性，戀人不在就像殭屍

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效

皮膚科醫師曝5種「不用買貴的保養品」　選對就能便宜又有效

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

4種男人會讓女人不幸　勇敢放棄才會找到真幸福

迪麗熱巴「直角眉＋淚痣」變歐美巨星　美腿若隱若現超誘人！ C羅戴近億元「鴿子蛋」與名錶登機閃瞎眾人　女友愛馬仕包曬不完 劉以豪回台參加LV盛會帥翻！　陳庭妮親曝「婚紗照」在路上了 小紅書爆紅！「挑房間」心理測驗，秒測你的潛在性格 丁海寅到台灣了！現身機場大廳「拎LV X草間彌生包」露電眼帥炸 風・Luxury／網哀號勞力士新年漲價變傳統　梅西的半金錶漲最兇 Ella哥德風造型扮「星期三」　賈靜雯用女兒們當買包新理由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面