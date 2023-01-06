Ella哥德風造型扮「星期三」　賈靜雯用女兒們當買包新理由

記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）台北101旗艦店於今（6日）晚間舉辦盛大的開幕活動，除了有韓星丁海寅壓軸重磅登場，現場也聚集眾多大咖明星，包括賈靜雯、張孝全、隋棠、Ella（陳嘉樺）、郭雪芙、陳昊森⋯⋯等藝人，Ella今以「星期三」的暗黑哥德風造型現身，賈靜雯則是剪短了頭髮、小露養眼腹肌，透露女兒們讓她多了很多買包的理由。

▲Ella今日以「星期三」黑色哥德風為造型主題。（圖／記者黃克翔攝）

Ella今以黑色蕾絲半截裙裝亮相，並特別搭配煙燻妝與深濃唇色來呈現，一出場便問在場大家：「有看出我今天的主題是什麼嗎？」答案就是現正火熱暗黑影集《星期三》中的Wednesday！Ella搞笑自嘲：「本來想當星期三，但照了鏡子發現還是當星期三他媽好了。」笑翻現場，此外她也提到有人說她的造型像韓星宋慧喬，讓她得意道：「我內湖宋慧喬欸。」

▲賈靜雯小露腹肌。（圖／記者黃克翔攝）

賈靜雯一身小羊皮平領上衣與短裙，秀出一側香肩、鎖骨，以及若隱若現的腹肌線條，手提LV與草間彌生聯名系列的Alma BB黃色圓點手袋，LV與草間彌生睽違十年再度攜手合作，打造一系列圓點單品，俏皮可愛的氛圍感染力十足，讓賈靜雯覺得特別適合家裡的女兒們，「好像有很多理由可以買。」

▲郭雪芙、隋棠。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙今晚以金銀絲粗呢套裝造型出場，襯得肌膚更加透亮，一雙纖纖美腿盡顯好身材，她提到特別喜歡手上的LV Sidetrunk金屬圓點包，今日最期待的就是見到丁海寅本人；隋棠今晚參與盛會的造型不遑多讓，以交叉設計的中空裝造型，大秀平坦結實的腹部線條與長腿，不科學身材令人不敢相信她已是三寶媽，她則表示，為了今晚的活動，從上週開始就已經開始在控制飲食，也難怪每每現身狀態又更驚人。

▲張孝全、陳昊森、范少勳。（圖／記者黃克翔攝）