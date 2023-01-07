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營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」，避開豚骨、雞白湯、湯千萬別喝光

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▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

▲拉麵的湯頭是熱量決定性關鍵。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫降低正是來碗拉麵的好時刻，但一不小心點錯湯頭，就容易肥胖上身，營養師高敏敏分享，雞白湯、豚骨湯頭不只鈉含量高，熱量也高，也建議吃發麵時湯不要喝完，別覺得剩下湯是浪費，其實省下的是健康。

坊間的拉麵選擇多，從湯底、麵條粗細、肉類和配料都是學問，營養師高敏敏提醒，像是雞白湯、豚骨、細麵的組合盡量別吃，若搭配炸豬排和煎餃，熱量絕對破表。

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

她建議拉麵挑選鹽味或是醬油湯底最好，麵條以蕎麥麵為健康，肉類可搭配雞肉或海鮮，再加上一點蔬菜才是健康選擇。

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

她補充拉麵的熱量高低除了和麵體和配料有關以外，其實湯頭才是最大決定因素，建議挑選原味、醬油，少點豚骨和味增，她舉例有時候吃拉麵不過癮，往往會再點一盤煎餃，但一顆一口的煎餃就要41大卡，10顆就要410大卡，還沒算上沾醬的鈉含量與熱量，這些都是高熱量陷阱。

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

吃拉麵時建議搭配蔬菜和毛豆，像是毛豆就是很棒的植物性蛋白質來源，蛋白質含量高，脂肪含量低，還是屬於蛋白質完整的完全蛋白。

▲▼營養師傳授「吃拉麵不胖秘訣」。（圖／Unsplash）

除了以上注意事項，其實吃的順序也很重要，建議先吃蔬菜再吃蛋白質，最後再吃拉麵，也建議飯後可以來份水果補充膳食纖維、維他命C和鉀，同時幫身體排掉多餘的鈉。

關鍵字：

拉麵, 熱量陷阱, 營養師

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