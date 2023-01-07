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丁海寅與「客家花布」合照曝光！一天私人行程明午離台

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記者林明瑋 / 台北報導

韓星丁海寅為LOUIS VUITTON（路易威登）台北101旗艦店開幕來台，除了在店外背板受訪，也走進店裡參觀，並在由台灣藝術家林明弘（Michael Lin）以客家花布為靈感設計的牆面前拍照，更凸顯「台味」特色。現場見到他的人無不大讚膚質好、臉好小、比例佳，帥度破表。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲搶眼的花布牆面，與丁海寅服裝上的剪刀、紙飛機等裝飾相映成趣。（圖／品牌提供，以下同）

丁海寅昨天（1/6）大清早天還沒亮便從首爾出發，抵台入境時並未走禮遇通關，而是現身機場大廳並親切與粉絲互動，至晚間現身台北101，都展現親和力，今日為私人行程，預計明天（1/8）中午離台。

LV台北101旗艦開幕，結合與草間彌生聯名系列開賣，入口處便是滿滿的黃底黑點圖案，加上金屬圓球裝飾，視覺效果十分震撼，不僅如此，連樓梯、櫥窗都是相關設計，令人全然進入草間彌生的世界。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲LV台北101旗艦店從入口到店內、櫥窗，都可見到滿滿的「草間彌生」。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）


▲台北101首賣的LV X草間彌生Twist包162,000元、衝浪板418,000元。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）
▲彩色圓點迷你硬箱塔745,000元（左）、Bisten硬箱塔1,990,000元（右）。

這次的聯名商品品項眾多，共有彩繪圓點（Painted Dots）、鏡面圓球（Metal Dots）、無限圓點（Infinity Dots）與迷幻花朵（Psychedelic Flower）4大類的圖案，除了各式包款、服裝，還有台北101獨家首賣的衝浪板、Twist包，硬箱塔，且才開賣就有許多品項售罄，足見強強聯手的魅力，接下來還會有第二波作品，草間彌生已93歲，仍不減非凡的創作力。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲台灣藝術家林明弘為LV台北101旗艦店設計了花布牆面。

▲丁海寅LV。（圖／品牌提供）

▲女鞋區牆上的花朵圖案作品，亦出自藝術家林明弘之手。

商品注入藝術家的養分，店內空間亦然，例如牆上的畫作、Objets Nomades系列傢俱與擺飾等。台灣藝術家林明弘與LV淵源深厚，2006年LV慶祝中山店改裝成為LV Maison in Taipei（LV之家），在中正紀念堂舉辦大型派對，把林明弘著名的客家花布圖案打在中正紀念堂建築上，2017年中山店再度改裝，林明弘的作品仍是一大亮點，現在台北101旗艦店重新登場，林明弘運用金箔印花壁紙讚頌花布藝術，丁海寅站在前面拍照，更接地氣。

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關鍵字：

丁海寅, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 草間彌生, 客家花布, 林明弘, Michael Lin

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