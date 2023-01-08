日網心測憑直覺選「西裝外套口袋裡放什麼」　看中這個物品最有錢

文／Workworks職場人

繼先前編輯介紹過的致富關鍵、漏財原因的心理測驗後，這次也要來和大家分享一個可以測出金錢觀的心理測驗，只要憑直覺選出「鼓起口袋裡放的是什麼？」就可以囉！一起來看看吧！

問題：當你在路上看見一個西裝筆挺的男子走過，卻發現他鼓起的西裝口袋略顯違和，這時你覺得他的口袋裡會是放了什麼呢？

（A）裝滿鈔票的錢包

（B）各種名人和社長的名片

（C）多張信用卡

（D）購物清單和收據等

職場人們選好了嗎？快來看看解答吧！

▲測你的金錢觀。（示意圖／Unsplash，下同）



選（A）裝滿鈔票的錢包

選擇（A）的職場人們金錢觀為「盡可能存錢」。你在日常生活中，你不太會因失心瘋就一下子花掉自己的財產，而你也因此存下了很多的錢。不過當意外之財降臨時，反而會把持不住花錢的慾望喔！

選（B）各種名人和社長的名片

選擇（B）的職場人們金錢觀為「有多少錢就花多少」！儘管你自認是個勤奮努力的人，但周遭朋友可能還是會覺得你花錢如流水（笑）。不過你也因有著很強的上進心，總是對賺錢的方法特別敏銳！

選（C）多張信用卡

選擇（C）的職場人們金錢觀為「順其自然，走一步算一步」。你是個會不惜一切代價，想盡辦法獲得自己想要事物的人，然而也要小心股票或是房產買賣投資的高額風險喔！

選（D）購物清單和收據等

選擇（D）的職場人們金錢觀則是「由小而大逐漸累積」！你的勤奮努力將會使你走向財富的頂端，雖然節儉但也不吝嗇待人。即使借出去的東西歸還機率極低，你也會因幫助到他人而感到開心！

source：CREA

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