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蔡依林史上最辣「裸鑽尤物」禮服！合作國際級造型師　「假露三點」超狂

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▲▼蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會。（圖／記者李毓康攝）

記者鮑璿安／台北報導

天后蔡依林（Jolin）八度攻蛋舉辦UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會台北最終場，百變造型依舊是看點，其中一套「裸鑽尤物」鑽飾禮服就掀起熱議，運用趣味錯視手法打造出「乍看露三點」的效果，連蔡依林都笑稱這是出道以來最大尺度。而造型的幕後功臣則是曾操刀凱蒂佩芮表演服裝的澳洲設計師Heather Picchiottino ，強強聯手創造時尚火花。

▲▼蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼蔡依林UGLY BEAUTY世界巡迴演唱會,嘉賓李玖哲。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡依林換上錯視效果的紫色「裸鑽尤物」禮服將熱度炒到最高點。（圖／記者李毓康攝）

蔡依林昨（6日）演唱會上一套紫色「裸鑽尤物」禮服將熱度炒到最高點，巧妙利用陰影以及深淺不一的水鑽，打造出穿透立體感，幾乎完美貼合蔡依林惹火S曲線，其實包得很完好，卻好似露出了重要部位一般。而類似的裸體印花創作手法，鬼才設計師Jean Paul Gaultier早在上世紀90年代就曾推出過，直至近期Y/Project x Jean Paul Gaultier2022秋季系列中，也出現許多印花撞色設計，挑戰視覺的概念從不過時。

▲Y/Project x Jean Paul Gaultier 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Y/Project x Jean Paul Gaultier 2022秋季系列有類似的裸體印花設計 。（圖／翻攝自品牌官網）

澳洲設計師 Heather Picchiottino 曾為國際歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）和山姆史密斯（Sam Smith）打造過表演服裝，這次則是再度與蔡依林合作，砸下高達1800萬台幣的造型預算，一連誕生了11套華麗戰袍。除了「裸鑽尤物」之外，還包括長版外套與馬甲的「惡之女王」、前衛科技感的橘色盔甲，展現天后百變霸氣的面貌。

▲蔡依林UGLY BEAUTY跨年演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡依林詮釋前衛科技感的橘色盔甲。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡依林演唱會化身惡之女王。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

蔡依林, Jolin, 小巨蛋, UGLY BEAUTY

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