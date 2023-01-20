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不用搭飛機也能吃到道地日本甜點店！全台六間必打卡　讓你心花開

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圖、文／MENU美食誌

還在因為疫情不能出國而煩惱嗎？快跟著小編吃遍道地日本美食，讓你不用出國也能吃到濃厚日本味的甜食！

HARITTS DONUTS & COFFEE 甜甜圈咖啡台中店
台中市西區

來自東京的手工甜甜圈，口味多樣化但數量有限，甜甜圈麵體飽滿，香軟帶Q不會過於甜膩。推薦奶油起司口味，濃郁中帶著微酸的奶油起司餡，非常好吃。

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲HARITTS DONUTS & COFFEE 甜甜圈咖啡台中店。（圖／美食客Dani提供）

三日月茶空間
台北市大安區

和菓子精巧可愛，做工細緻，爽口不甜，兼具視覺、嗅覺、味覺美學，店家還會搭配時令而有不同主題特色的造型和菓子，不時還有茶道課、和菓子DIY課程。

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲三日月茶空間。（圖／美食客三杯史帝文提供）

米弎豆お茶処 / MISATO
彰化縣鹿港鎮

日本九州道地美食，經改良成適合台灣人口味的甜點。小判餅餅皮酥脆，內餡口感軟實，Q彈富有嚼勁，用料紮實，一共有五種口味。

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲米弎豆お茶処 / MISATO。（圖／美食客美食吃胖胖提供）

NANA’S GREEN TEA漢神巨蛋
高雄市左營區

nana’s green tea在日本號稱是抹茶界的星巴克，以正宗的京都茶類為主，店內專賣抹茶與焙茶系列商品，除了甜點之外，也有提供簡單的鹹食。

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲NANA’S GREEN TEA漢神巨蛋。（圖／美食客思恩提供）

108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊大葉高島屋店
台北市士林區

選用珍貴的京都宇治抹茶為基底，製成40多款各種甜品。大判燒口感厚實，味道香醇，外皮帶有淡淡的抹茶清香，富有層次感，共6種口味可以選擇。

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲108 MATCHA SARO 一〇八抹茶茶廊大葉高島屋店。（圖／美食客J提供）

LETAO 小樽洋菓子舖松菸店
台北市信義區

店內以花朵天花板、蜂巢地磚，營造出日式風格的現代感。推薦有著綿密濃郁奶香的北海道十勝冰淇淋與入口即化、層次豐富的乳酪蛋糕，絕對讓你一吃成主顧！

▲日本甜點 。（圖／美食誌提供）

▲LETAO 小樽洋菓子舖松菸店。（圖／美食客at提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 日本, 甜點

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