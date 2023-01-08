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婚姻有千百種樣貌！看大S、歐陽靖的故事　理解愛的需求，學習勇敢追愛

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文／女子學

任何一段關係，有始就有末。

談戀愛時，我們總相信能攜手所愛，共赴美好的未來，深信只要有對方在永遠都是晴天。然而，結了婚後，柴米油鹽醬醋茶、生子育兒的壓力，不得不讓彼此改變原有的相處模式，對自己、對另一半、對家庭要有更多的取捨和平衡；合則來、不合則去，在婚姻中，其實也是一樣的道理。

在華人普遍的價值觀裡，認為要「顧全大局」，為了家庭、為了孩子、為了經濟來源著想，即便與伴侶早已貌合神離，仍然死守著這段變質的感情，導致過著非常不快樂的生活，但，離婚真的是不應該、不對的事嗎？藉由近期3位女藝人的選擇，讓我們深入省思，用寬廣的包容、同理的心態來看待婚姻這件事。

1. 歐陽靖

前兩年世界於疫情的苦海中，也因如此，女星歐陽靖和日本攝影師老公RK不得不分隔兩地，從孕期每一次的產檢、到肚子越來越大和兒子新醬出生，陪在她身邊的始終是媽媽譚艾珍。歐陽靖曾在社群道：「先生一直以來都很依賴我，面對新生命的誕生，其實不安大於喜悅，身為伴侶的我，卻不知道能怎麼幫助他。」

▲女星歐陽靖。（圖／歐陽靖粉絲專頁）

直至近期，RK終於來台與歐陽靖辦理離婚手續，和將近三年不見的伴侶為彼此的愛情正式劃下休止符，也第一次和兒子新醬見面。曾經的悔恨不甘，如今是那麼地雲淡風輕，歐陽靖在FB粉專表示：「好聚簡單、好散很難，雖然前夫有想復合的意願，不過成為媽媽後，她更清楚自己想要的生活是什麼」；兩人最終和平分手，便和母親譚艾珍、兒子新醬拍下第一張全家照，即使身處兩地，父母對孩子的愛不會改變——回憶是珍貴的，未來是全新的。

2. 大S徐熙媛

2022年最具代表性的話題，大S與前夫汪小菲的「床墊」事件，肯定榜上有名。除此之外，大S與舊愛具俊曄再續前緣、過往與前夫任何金錢財產、甚至對於生活上的摩擦，全都被拿出來大作文章，加上前婆婆張蘭的推波助瀾，可說是一波未平一波又起。

▲大S徐熙媛。（圖／大S徐熙媛粉絲專頁）

兩個人願意交往、共赴未來，無論最終的結局是好或壞，在曾經的當下，絕對是彼此相愛的；只是，如果有一天因為各種因素，兩人必須分開、不再共同生活，那也是一種選擇。無論汪小菲和其母提出哪方面的謾罵、指控，大S也不會「以牙還牙」地回應，取而代之的是一次次有理由、有根據，理性又禮貌地回應。選擇離婚、好聚好散，然後再勇敢追愛，果斷的行事作風，正是為自己人生負責的一種象徵。

3. 吳速玲

2022年11月底，馬來西亞歌手曹格和妻子吳速玲共同發表離婚聲明，雙方認為沒有所謂的對錯，只是在溝通上無法達成共識，越來越不能理解另一半的想法，所以選擇分開，希望能退回到最初的位置，可以更了解對方，和平分開也祝福彼此。

▲吳速玲。（圖／媽咪速玲粉絲專頁）

曾有過的愛不會消失，那些美好的當下早已停留過往。14年是一段非常長的過程，勢必無法用三言兩語道盡，兩人在彼此的生命裡都是個重要的角色，這點是無法抹滅，更不是誰可以取代的。編輯覺得，不管相愛或者分開，都是一種勇氣，能夠不再追究對錯、理性和平地分手，將照顧好孩子作為共同目標，也證實了父母對孩子的愛，是永遠不會變的道理。

我們常說：「清官難斷家務事。」很多事情並不如表面上那樣單純，很多事情也不如想像中複雜，是對是錯、是好是壞、是快樂是悲傷，都不是身為局外人的我們可以斷定的。在邁向2023年的現在，她們選擇新的人生，地球在轉、世界在變，而人也是。

延伸閱讀

相看兩相厭、離婚憑感覺？在婚姻裡，別忘了給彼此喘息的空間和相互的體諒

讓婚姻回到最初的原點：有種剛剛好的愛，是相處起來感到自在

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 婚姻, 大S, 歐陽靖, 吳速玲

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