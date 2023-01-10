說・流行／黛妃穿上adidas果然潮到翻！「AI假想造型」好經典

記者鮑璿安／台北報導

人工智慧（Artificial Intelligence, AI）被應用於生活各個領域，將不可能變成可能，網站 TRENDLAND日前就以 AI 影像創作了虛擬黛安娜王妃（Princess Diana）演繹adidas運動服飾的形象照，似乎穿越了時空，但依舊能夠引領流行。

黛安娜王妃已逝世25年，世人卻難忘她鮮明的時尚風格，依舊是典範般的存在，還記得她早在1990年代就開創運動休閒裝扮，oversize大學T搭配一條緊身的單車褲（Bike Shorts / Cycling Shorts），根本直至今日還是流行單品。如今若想再次見證黛安娜王妃的英姿，網站TRENDLAND 透過 AI 影像生成軟體 Microsoft Designer 打造了黛安娜王妃的虛擬影像，重新解讀黛妃運動風。

2023年黛安娜王妃又出現在大家眼前了，招牌金髮下，深邃雙眸凝視鏡頭，身穿各種高腰、立領運動服飾，注入線條感遊走服飾，復古基調中融入了現代科技感，交織出全新火花。不難看出在虛擬黛安娜王妃演繹下，服裝造型仍是搶眼，甚至連時下運動鞋搭高跟鞋的前衛組合也完全不突兀。

TRENDLAND提到：「人工智能生成了她穿著﻿adidas Originals運動服的樣子。這是對她的致敬，被視為一個藝術項目，我們對黛安娜王妃的熱愛和尊重勝過一切。」TRENDLAND也特別強調，這並非與﻿adidas的合作，因為影像中的模型或衣服都不存在，卻能讓新生代族群好好認識這位英國皇室中最時尚的女性。