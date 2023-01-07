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太妍中空裝洩驚人「腰瘦」體態　「足球界朴敘俊」黑點點西裝帥翻

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記者王則絲／台北報導

6日LOUIS VUITTON（路易威登）於台北101的旗艦店盛大開幕，邀請到韓星丁海寅重磅出席，與此同時，南韓首爾也為LOUIS VUITTON與草間彌生的聯名系列舉辦活動，邀請到太妍、裴斗娜⋯⋯等女星出席，太妍穿著中空裝洩驚人「腰瘦」體態，另外，有「足球界朴敘俊」之稱的人氣足球選手曹圭成也到場參加，一身黑點點西裝帥翻現場。

▲太妍。（圖／翻攝自iG）

▲太妍出席LOUIS VUITTON活動。（圖／翻攝自太妍IG）

6日晚間，LOUIS VUITTON於台北101旗艦店舉大開幕活動，邀請眾多明星參與，包括賈靜雯、Ella（陳嘉樺）、陳庭妮、劉以豪、郭雪芙、張孝全⋯⋯以及林宥嘉、Karencici的派對演出，其中韓星丁海寅特地來到台灣參加盛會，成為當晚最大亮點，現場聚集數百位的粉絲，幾乎要把101的4樓廣場給擠爆了。

▲太妍、裴斗娜、曹圭成。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、裴斗娜、曹圭成。（圖／翻攝自IG）

▲太妍、裴斗娜身穿聯名服裝出席活動。（圖／翻攝自Dispatch）

然而同時間在南韓首爾，LOUIS VUITTON也為慶祝草間彌生聯名系列的上市舉辦活動，與品牌關係友好的太妍親身站台支持，當晚穿著貼身的黑白圓點上衣搭配俐落褲裝，腰腹一截中空展露纖細線條，「腰瘦」體態令人驚艷；裴斗娜現在的短髮造型，則是激似草間彌生的招牌髮型，特別適合這身俏皮的圓點裙裝，金屬圓點的手袋則增添一分率性。

▲太妍、裴斗娜、曹圭成。（圖／翻攝自IG）

▲足球明星曹圭成亦以帥氣造型出席時尚盛會。（圖／翻攝自Dispatch）

在世足賽中爆紅的南韓隊選手曹圭成，亮眼外型獲得精品品牌的青睞，這回獲邀出席LOUIS VUITTON活動，他演繹一身黑灰圓點的長大衣造型，相當帥氣有型，時尚裝扮獲得粉絲們一致讚賞。

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關鍵字：

Louis Vuitton, LV, 路易威登, 太妍, 裴斗娜, 曹圭成, 草間彌生

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