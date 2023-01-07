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營養師傳授尾牙不發胖指南：一道菜只夾一次、「龍蝦沙拉」藏發胖陷阱

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▲▼ 營養師教你尾牙「這樣吃」不發胖 。（圖／Unsplash、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲營養師傳授最強尾牙飲食指南。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

尾牙季到來，各大聚餐少不了，營養師高敏敏提醒，小心卡在身上的還沒消，又要繼續吃不消，讓專業營養師教你怎麼吃，身體不負擔又能吃得很盡興。

#一道菜只夾一次

10幾道菜總共吃10多口，其實也足夠了，擔心吃太多的話，不妨就用這招吧！每道菜都能吃，也不怕吃過量。

#蒸煮放心吃

如清蒸魚、蔬菜、蝦、海蜇皮等熱量較低的餐點可以多吃，但需要特別注意龍蝦沙拉這道料理，雖然是原型海鮮，但是沙拉醬是熱量及油脂來源，建議以吃原味為主。營養師提醒，如果料理上桌時就附滿沙拉醬，可以去除部分沙拉再享用，才不會攝取過多熱量。

#高熱量裡挑低熱量吃

像是佛跳牆中，可以選香菇、筍絲、鶴鶉蛋來吃，而雞湯則可以選雞肉，另外也要記得有菜先夾，因爲多吃蔬菜可以增加膳食纖維及維生素C攝取。

#湯少喝

湯雖然好喝，但是湯裡面的鈉、鉀離子含量高，容易水腫且有三高者應避免。

#地雷食物少吃

少吃勾芡、醬汁、炸物等，或是淺嚐即可，尤其勾芡中含有大量澱粉，熱量密度高，容易囤積脂肪，多吃無益。

#尾牙前補充蔬果

擔心尾牙吃過量，建議可用蔬菜、菇類、豆莢、水果墊胃，墊胃之餘也避免攝取過多熱量。

#放慢吃的速度

吃東西的速度也決定胖瘦，記得勿狼吞虎嚥，就能避免大吃大喝，吃東西時也能和鵬已有同事聊聊天，放慢速度來增加大腦飽足訊息的傳遞，盡量吃到8分飽就放下筷子。

#飯後吃助消化水果

以水果為主做整餐的結尾，代替高糖份甜點，像是香蕉、番茄等高鉀水果，能幫助身體排鈉，也建議大家以茶代酒以及不貪杯、少喝含糖飲料，減少液體熱量負擔。

▲▼ 營養師教你尾牙「這樣吃」不發胖 。（圖／Unsplash、翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

尾牙, 聚餐, 不發胖, 飲食

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