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網友最愛吉卜力動畫TOP 5！《龍貓》第一名　重溫10金句每看必感動

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記者陳美伶／綜合報導

日本動畫大師宮崎駿在2013年《風起》上映後就沒有作品更新，形同引退，時隔10年，宣布今年將推出最新動畫電影《你想活出怎樣的人生》（暫譯），定檔於7月上映，引來粉絲熱烈期待。回顧宮崎駿歷年作品，每部都膾炙人口，也在全球收獲廣大粉絲，日本LINE RESEARCH日前調查5千多名15~64歲的日本網友，詢問最愛吉卜力哪一部作品？《龍貓》與《神隱少女》毫無懸念的拿下第一名與第二名，第三名則是《天空之城》，再來為第四名的《魔女宅急便》與第五名的《風之谷》。

在等待宮崎駿大師的新作品上映前，來回顧網友最愛吉卜力的5部動畫金句，陪伴我們一路從小走到現在，看了無數次依舊感動。

▲網友最愛宮崎駿動畫電影排行，《龍貓》拿下第一名。（圖／ghibli.jp，下同）

《龍貓》

生活壞到一定程度就會好起來，因為它無法更壞。努力過後，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。

有些煩惱，丟掉了，才有雲淡風輕的機會。

《神隱少女》

人生就是一列開往墳墓的列車，當陪你的人要下車時，即使不捨也該心存感激，然後揮手道別。

人永遠不知道，誰在哪次不經意的跟你說了再見之後，就真的不會再見了。

▲吉卜力動畫 。（圖／ghibli.jp）

《天空之城》

越是試著忘記，越是記得深刻。

根要紮在土壤裡，和風一起生存，和竹子一起過冬，和鳥兒一起歌頌春天，不管你擁有了多麼驚人的武器，也不管你操縱了多少可憐的機器人，只要離開土地，就沒辦法生存。

《魔女宅急便》

只有一個人在旅行時，才聽得到自己的聲音，它會告訴你，這世界比想像中的寬闊。

成長是一筆交易，我們都是用樸素的童真與未經人事的潔白交換長大的勇氣。

▲吉卜力動畫 。（圖／ghibli.jp）

《風之谷》

堅強不是面對悲傷不流一滴淚，而是擦乾眼淚後微笑著面對以後的生活。

人類，就是一直在重複過去的道路。每個人都認為自己是對的，然後就由罪惡衍生出更多的罪惡，悲哀衍生出更多的悲哀，永遠找不到出路。

關鍵字：

吉卜力, 宮崎駿, 神隱少女, 龍貓, 風之谷, 天空之城, 魔女宅急便, 金句經典台詞

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