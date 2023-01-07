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LG於CES發表MoodUP冰箱　隨心情用APP改變冰箱顏色

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▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

▲LG發表可改變顏色的MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

美國消費性電子展（CES）現正於拉斯維加斯舉行，韓廠LG稍早發布旗下最新的科技進展，包括可變換面板顏色的全新系列冰箱、可內外彎折的OLED面板，以及搭載無線傳輸技術的97吋OLED大螢幕電視。

▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

每年的CES就是廠商展示旗下最新技術的大舞台，在Samsung宣佈於2023年推出多種尺寸的Micro LED家用電視之後，LG舉辦的全球新品發表會中，以「美好生活」（Life’s Good）為主題，除了宣告以持續在影像品質立下業界標竿為目標，也將重新定義電視觀賞體驗，並透露正積極與合作夥伴透過LG電視導入各項互動式服務，包括線上教育平台MasterClass、健身APP MaxPro，以及 Metaverse服務Sansar。

▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

而在家電市場頗有斬獲的LG，也公開ThinQ UP新系列家電產品，提供獨一無二的升級版客製化選項，高階產品線MoodUP功能的LG冰箱也現身，其面板搭載LED燈效，可以依據使用者的品味、心情和廚房裝潢，透過專屬ThinQ APP改變顏色。

▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

此外，MoodUP冰箱變色功能還與Pantone合作，引進2023 年度色「萬歲洋紅」，上層面板可更換23種顏色，下層面板則提供22種顏色選擇，若是上下搭配，就能呈現數萬種組合，當然若未開啟「變色模式」，將會呈現原來的灰白色調面板，大片觀景窗說明變色冰箱擁有「敲敲看」功能，輕敲2下面板便能開啟內部光源，直接看到冰箱內容，也支援圓形冰球製冰。

▲LG MoodUP冰箱 CES。（圖／業者提供）

另LG也發表全球首款「無線傳輸」的OLED電視，採用Zero Connect無線傳輸技術，可傳輸高達4K解析度畫質影片與120Hz的刷新率，其無線傳輸技術能達到30呎範圍，意即在日後將可能會邁入「無線」的電視時代，而所有電視連接端子均集中在LG Zero Connect盒內，包括HDMI、有線電視插槽、藍光播放器等，並可支援語音操作。

關鍵字：

CES, 冰箱, LG, 電視

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