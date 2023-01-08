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網讚超級準！第一眼看到嘴唇還是樹葉，秒測你「真實個性」

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編輯／Lily

人是視覺動物，很容易被眼前新鮮事物所吸引，而第一眼看到什麼，往往能解讀出你的真實個性，以下一個心理測驗，據說是過的網友都說準，第一眼你看到的是什麼呢？秒測你真實個性。

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

憑直覺不要多想，你第一眼看到的是什麼呢？

A.葉子

B.嘴唇

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選擇A葉子的你

你很會交朋友，只要你願意，你可以和大家都相處愉快，不過其實你在交朋友同時，防備心也很重，看起來親切好相處，只不過是你對外的人設而已。雖然你和大家都好，但若有人想要主動接近你，你也會想揣測對方到要想要做什麼。
聰明且固執的你，決定的事情無論別人怎麼勸退，你仍會勇往直前走下去，在愛情方面，你可以給另一半很大的自由，不想為了束縛而束縛，和你談戀愛很快樂自在。

選擇B嘴唇的你

你看起來溫和無害，和別人相處真誠不保留，雖然知道社會險惡，但你仍相信大家都是善良的，有時候你也會為了莫名的小事而多愁善感起來。
看起來你是個好好小姐/先生，任何小是你都願意包容，但在處理大事上卻很有原則，你的個性簡單且直白，有話直說，很討厭說一套做一套或是耍心機的人，不過即便你看破也不會說破，你只會默默的遠離而已。

關鍵字：

心理測驗, 真實個性, 葉子, 嘴唇

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