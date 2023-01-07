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冬日高熱量熱飲大點名　小心別默默胖幾公斤

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▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

▲冬天喝杯熱飲心情很療癒，但可別默默喝下過多熱量不自知。（圖／unsplash）

編輯／借借

隨著氣溫越來越冷，許多飲品與咖啡店也都上市最新的暖心熱飲，在寒冷天氣裡喝上一口感受超好，彷彿身心都被療癒了，但即便是茶跟咖啡，做錯決定可是會讓多餘熱量默默吞進肚子裡，如果現在的你正在減重，最好將以下飲品牢牢記在心裡，適量飲用才不會毀了減肥大計。

熱可可
熱可可是最有節慶感的飲品之一，若上面再加一層棉花糖，看起來實在很完美，但每一杯熱可可內含的糖分也相當可觀，小小一杯熱量往往都突破300卡，等同吃一碗白米飯。

▲▼巧克力,熱可可,爆米花,甜點,甜食。（圖／翻攝自pixabay）

▲熱可可飲入要適量。

摩卡咖啡
用巧克力調味的摩卡咖啡，加上牛奶跟糖，成就了容易入口的口感，當然熱量也是咖啡排行的前幾名，有時嘴饞喝了一杯，就盡量別再續第二杯了吧。

▲咖啡,熱飲,冬天,飲料,茶,熱茶。（圖／unsplash）

▲摩卡在咖啡飲中熱量較高。

拿鐵咖啡
台灣人最愛喝的拿鐵咖啡，加入了牛奶中和了咖啡的苦澀與酸味，變得好入口又能比摩卡更易嚐到咖啡香，而且沒加糖的狀況下，很容易讓人誤以為熱量很低，其實牛奶佔上一半熱量也不能小看，若再加上榛果或焦糖等口味，加了糖漿當然熱量便會更高。

▲咖啡,熱飲,冬天,飲料,茶,熱茶。（圖／unsplash）

▲選擇有口味的拿鐵，多半都是風味糖漿。

柚子茶
不喜歡喝咖啡的人，很多都從酸酸甜甜的水果茶、柚子茶下手，尤其柚子茶有許多市售的簡易包裝，即使在家沖泡也非常方便，但其實多數的沖泡包，都加了大量的糖分來調味。

▲▼熱飲,茶飲,冬天。（圖／翻攝自pixabay）

▲泡柚子茶之前，最好看一下包裝的糖分。

熱奶茶
奶茶是許多民眾喝飲料的首選，但即便是不加糖的奶茶，也要注意加進去調味的究竟是哪一種「奶」，基本上使用牛奶最健康，但有些則是使用煉乳和其他調味奶，對於熱量的增加就很不妙。

▲▼鮮奶茶,奶茶,下午茶,拿鐵。（圖／翻攝自pixabay）

▲奶決定奶茶風味，也決定熱量。

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 吃不胖體質, 生活習慣

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