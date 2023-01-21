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5種「過期美妝保養品」先別丟！可當乾洗髮、清潔廚房　超好用還省錢

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▲▼ 5種「過期美妝保養品」省錢用處。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲過期美妝品先別丟，有些隱藏小妙用能幫你省錢。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

最近大掃除，你是不是也在整理時發現有一些美妝保養已經過期了，或是放了很久不想用了？先別急著丟掉，其實過期的彩妝、保養品還有不少隱藏小妙用，有的可以幫助延長香氛氣味，有的可以變身為「乾洗髮」，快找出以下5種美妝品，發揮它們最後功用，別讓花的錢白白浪費了。

＃洗面乳

過期的洗面乳不能洗臉，但可以拿來當作洗手乳使用，手部肌膚沒有臉部嬌嫩，溫和型洗面乳可洗去髒污，洗完也不會太過乾澀。此外，還可用來清洗美妝蛋或化妝刷，溫和型洗面乳更有利於化妝刷的保養。

▲▼ 5種「過期美妝保養品」省錢用處。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蜜粉、粉餅

過期的蜜粉或粉餅其實是去除髮絲油膩的最佳神器！髮絲油膩時，可取少量蜜粉倒在手掌上均勻搓開，輕拍在頭髮油膩的局部，瞬間就能讓髮絲恢復乾爽，因為蜜粉本來就有控油吸油作用，把過期的蜜粉拿來當作緊急「乾洗髮」使用，更能省下乾洗髮噴霧的錢。

＃卸妝油

YG旗下韓國明星化妝師朴東民曾分享過期卸妝油的妙用，他先提醒過期的卸妝油千萬別用在臉上，會傷害肌膚甚至容易爛臉，但其去油污能力依舊很好，像是廚房抽油煙機、牆壁上難以去除的油污，用抹布或紙巾沾取過期卸妝油直接擦拭，就能很輕鬆去除油污，幫你省下廚房清潔劑的錢。

▲▼ 5種「過期美妝保養品」省錢用處。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃護唇膏

沒有變質的過期護唇膏擁有多種功用，首先能用來增加香水的留香時間，在噴香水前先塗抹薄薄一層護唇膏在噴灑部位，油分能幫助鎖住香味、減緩揮發速度，延長香水持久度；也能當作臨時指緣油用，將護唇膏塗抹在指尖乾燥、硬皮處，可幫助滋潤、軟化指緣肌膚。

另外，有些新鞋很磨腳，可用過期的護唇膏塗抹在腳後跟或是會被磨到的局部，利用潤滑效果讓磨腳降低許多。

▲▼ 5種「過期美妝保養品」省錢用處。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃乳液、乳霜

過期乳液或乳霜的最基本用法很多人都知道，就是可以拿來當作身體乳使用，除此之外，還可以用來滋養指甲，尤其是常做美甲光療的人，有些人指甲被磨得很粗糙或看起來沒有光澤，可以倒適量乳液在化妝棉上將指甲包起來敷10分鐘，能瞬間滋養指甲，就像給指甲敷了面膜一樣，變得更有光澤。

此外，還可以拿來護理保養像是包包、皮鞋皮靴、皮夾等皮件。皮件用久了會有皺摺痕跡不易消除，還會乾燥裂開，可以用軟布取適量乳液或乳霜塗抹在皮件上，讓皮革表面更有光澤，還能形成一層保護膜，延長皮件使用壽命。

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養品, 彩妝品, 過期, 妙用, 用法, 用處, 省錢

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