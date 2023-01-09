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好喜氣！新年美妝「大紅限定版」盤點，送禮、囤貨正是時候

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▲▼新年紅色限定美妝（圖／品牌提供）

▲大紅設計超有節慶感，為你招來好運氣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆春節即將到來，許多美妝品牌都推出新年限定包裝，不只是將保養彩妝換上紅色外型，為了更貼近兔年，產品上更勾勒著可愛的兔子圖騰，各個精緻到讓人想收藏，若是要補貨，不妨就趁現在吧！

#肌膚之鑰

▲▼新年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲金緻光采激光晶露，50ml，8500元、金緻光采柔潤保濕露，250ml ，450元。

肌膚之鑰將明星商品激光瓶及柔潤保濕露換上精緻紅色外衣，由西班牙藝術家Tashi Tsering 率領的藝術工作室精心雕繪設計，以花中之王牡丹為靈感，含苞準備盛放的牡丹花，以華麗的金葉襯托，打造象徵好運、繁榮昌盛且充滿幸福的新春限量瓶。

#品木宣言

▲▼新年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲Dr. WEIL青春無敵靈芝光潤機能水(新春版) ，200ml，1,550元。

品木宣言也特地在兔年幫靈芝水換上新春限定包裝，使用質感爆棚的時尚霧面威尼斯紅，讓人忍不住立即收藏！瓶身更使用了90%以上的PCR再生環保材質，寵愛自己的同時，也做到環保愛地球。

#雅詩蘭黛

▲▼新年限定美妝。（圖／品牌提供）

特潤超導全方位修護露限定版，50ml，4,250元、特潤全能修護亮眼霜限定版，15ml， 2,900元。

雅詩蘭黛特別以「燦爛繁花」為設計靈感，讓最強小棕家族兩大明星—特潤超導全方位修護露及特潤全能修護亮眼霜，攜手換上最有新年喜慶象徵的紅色新衣，讓你實現人見人愛的全方位無瑕透光美肌。

蘿拉蜜思

▲▼新年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲2023新年限定版冠軍蜜粉禮盒 ，1,500元、輕肌漂染頰彩 - 暖薑杏色，1,200元。

蘿拉蜜思將超人氣明星商品-冠軍蜜粉、輕肌漂染頰彩的爆款暖薑杏色換成絕美的春節限量火紅色，以煙火般燦爛的光束為靈感，印製在火紅色的鏡面外殼，頰彩更將小巧精緻且栩栩如生的玉兔鑲在腮紅裡。

#怡麗絲爾

▲▼新年限定美妝。（圖／品牌提供）

▲限定禮盒內包括彈潤保濕水T2 加大版300ml+彈潤保濕乳T2 加大版300ml。

2023年兔年以具有象徵「跳躍」、「更上一層樓」的兔子意象，結合紅、白、金色與蜀江紋」、卍字圖案的吉祥圖騰，傳遞出「美滿」、「長壽」的寓意，限定禮盒內含彈潤保濕水T2 加大版300ml、彈潤保濕乳T2 加大版300ml，讓你一開春就能讓膠原蛋白保養效果「兔飛猛進」。

關鍵字：

春節, 新年, 限定, 保養美妝, 紅色

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